好搭檔劇情｜韓劇劇情/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《好搭檔》有崔唯娜作為編劇，金佳藍為執導，由張娜拉、南志鉉、金准韓、表志勳P.O領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。張娜拉繼《VIP》、上一部劇《我的Happy End》後，再次飾演被婚姻背叛的角色，相信她今次的出演更加細膩！南志鉉童星出身，在劇中與張娜拉有對手戲，彼此性格不合，期待劇情進展！很多本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《好搭檔》｜劇情大綱

《好搭檔》劇情聚焦於一家大型法律事務所內的一班離婚專業律師團隊。權威離婚專家車恩京律師，與鄭宇鎮(金准韓 飾)、全恩浩(表志勳 飾)及新手韓宥利(南志鉉 飾)，共同致力於為每對想離婚的夫妻爭取最大利益。新晉的離婚律師韓宥利加班時意外目睹了上司車恩京的丈夫與秘書偷情，車恩京律師(張娜拉 飾)作為資深離婚律師，甚至會在電台上為大眾解答離婚問題，然而，她正面對丈夫準備與她離婚的問題。車恩京律師決定將自己的離婚案交給新手韓宥利處理，誓要揭穿丈夫的渣男行為！

《好搭檔》更新時間

《好搭檔》一共有16集，於2024年7月12日韓國SBS電視臺首播，每週五和週六香港時間晚上9點更新1集。香港地區由黃Viu播放，同樣於每週五、六更新。台灣地區由iQIYI國際版、MyVideo、LINE TV、Hami Video播放。

留意:《好搭檔》於奧運期間停播。7月26日播出第五集後，由7月27日至8月10日期間停播，8月16日開始復播第六集。

《好搭檔》｜演員人物關係圖

圖片來源:https://programs.sbs.co.kr/drama/goodpartner/basicinfo/83169

《好搭檔》｜演員

張娜拉 飾 車恩京

有17年資歷的離婚王牌律師，心直口快，工作嚴謹

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南志鉉 飾 韓宥利

新人離婚律師，與上司性格衝突，加入律師團隊一兩天就想離職，意外發現上司老公出軌，要處理他們的離婚案

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金准韓 飾 鄭宇鎮

離婚團隊之一，有領導才能，能夠調解各種矛盾，是恩京最信任的人，也是唯一可以批評或阻止恩京的人。

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表志勳P.O 飾 全恩浩

個性開朗，擅長活躍氣氛，離婚團隊的成員，是唯一剩下的新律師。

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池承炫 飾 金智尚

恩京的丈夫，內科醫生，與秘書出軌