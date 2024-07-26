莊韻澄情路坎坷曾戀張致恒　多次被出軌陷抑鬱萌輕生念頭

現年42歲的性感人妻莊韻澄（前名莊端兒）今日（26日）突然宣布與經理人呂成忠（Joe）正式分居，二人正辦理離婚手續，更指自己飽受情緒勒索及言語暴力的傷痛。莊韻澄的感情路坎坷，與呂成忠結婚前，跟張致恒的戀情最轟動。

莊韻澄今日突然宣布與經理人呂成忠正式分居，二人正辦理離婚手續。（IG圖片）

莊韻澄與經理人呂成忠奉子成婚，誕下可愛兒子波子。（IG圖片）

莊韻澄發聲明宣布離婚。（IG圖片）

莊韻澄於2013年曾與張致恒拍拖，兩人當時愛得高調，經常一同出席公開活動。有傳張致恒曾多次出軌，更被拍到偷食富貴台妹Doris，更有傳他趁女友外遊帶Doris回家，最後莊韻澄心淡斬纜，結束3年多的戀情。莊韻澄接受傳媒訪問時透露，張致恒曾向她求婚，但遭她拒絕。當時兩人拍拖，被拍到一同挑選金器，不過張致恒卻澄清不曾向過任何人求婚：「我冇同任何人求過婚，我其中一個最遺憾嘅亦都係呢一樣嘢，我連我老婆都冇求婚。」

莊韻澄經常都會在社交平台分享性感照。（IG圖片）

身材火辣！（IG圖片）

莊韻澄早年曾與張致恒拍拖。（IG圖片）

另外，莊韻澄於2020年擔任ViuTV節目《吃掉前男友》主持時，自爆從未試過有男朋友有那麼多外遇，更由記者口中得知出軌，飽受情傷一度陷入抑鬱，更萌起輕生念頭。雖然她沒有在節目公開前男友身份，但播出後曾與莊韻澄拍拖2年多的張致恆，就成為網民公認渣男真身。其太太雯雯就為夫出頭於IG留言反擊：「唔使提醒我老公係一個咩人。」