林明禎教一Take過專業篤飲管　網民唔buy反指︰很容易爆杯

34歲大馬性感女神林明禎樣子甜美、身材驕人，深受宅男喜愛。近年積極來港發展，並且孖黃子華拍攝電影《飯戲攻心》演繹王寶兒一角成功入屋。林明禎曾經在本月初於社交網，上載一條身穿背心露腰裝束現身於街頭的影片，當時她拿着手上的飲品，施展渾身解數用力篤飲管，結果令飲品倒瀉，更一度「成隻手都濕晒」，女神則露出無奈苦笑的樣子。相隔一個多星期林明禎又在社交網，上載一條教一take過專業篤飲管的影片，結果備受爭議，網民反應兩極化！

大馬性感女神林明禎樣子甜美、身材驕人，深受宅男喜愛。（資料照片）

林明禎在本月初於社交網上載一條施展渾身解數用力篤飲管飲品倒瀉影片。（IG照片）

林明禎教一take過專業篤飲管備受爭議

林明禎在社交網寫上：「延續先前吸管的故事，好多朋友看了之前的影片都教我用拇指蓋著吸管口，就能非常優雅的享用飲料，果不其然真的有效耶！」影片中的她有別過往篤飲管的方式，而是選擇用自己的拇指蓋著吸管口篤下去，過程當中飲品完全沒有倒瀉。

林明禎在影片中心花怒放，對着鏡頭展現甜美的Pose，喝飲品時做出極其享受的表情。不過有網民則反對這教學做法，並表示：「我持相反意見，如果這杯飲料很滿，這種插法等於瞬間又灌入一根吸管的空氣，很容易爆杯。」另外網民直指認同林明禎的做法更寫上：「專業篤飲管！」

相隔一個多星期林明禎又在社交網上載一條教一take過專業篤飲管的影片。（IG照片）

林明禎心花怒放，對着鏡頭展現甜美的Pose。（IG照片）

有網民則反對林明禎這一個教學做法，並表示：「我持相反意見，如果這杯飲料很滿，這種插法等於瞬間又灌入一根吸管的空氣，很容易爆杯。」。（IG照片）