林明禎教一Take過專業篤飲管 網民唔buy反指︰很容易爆杯
撰文：張祖銘
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34歲大馬性感女神林明禎樣子甜美、身材驕人，深受宅男喜愛。近年積極來港發展，並且孖黃子華拍攝電影《飯戲攻心》演繹王寶兒一角成功入屋。林明禎曾經在本月初於社交網，上載一條身穿背心露腰裝束現身於街頭的影片，當時她拿着手上的飲品，施展渾身解數用力篤飲管，結果令飲品倒瀉，更一度「成隻手都濕晒」，女神則露出無奈苦笑的樣子。相隔一個多星期林明禎又在社交網，上載一條教一take過專業篤飲管的影片，結果備受爭議，網民反應兩極化！
林明禎教一take過專業篤飲管備受爭議
林明禎在社交網寫上：「延續先前吸管的故事，好多朋友看了之前的影片都教我用拇指蓋著吸管口，就能非常優雅的享用飲料，果不其然真的有效耶！」影片中的她有別過往篤飲管的方式，而是選擇用自己的拇指蓋著吸管口篤下去，過程當中飲品完全沒有倒瀉。
林明禎在影片中心花怒放，對着鏡頭展現甜美的Pose，喝飲品時做出極其享受的表情。不過有網民則反對這教學做法，並表示：「我持相反意見，如果這杯飲料很滿，這種插法等於瞬間又灌入一根吸管的空氣，很容易爆杯。」另外網民直指認同林明禎的做法更寫上：「專業篤飲管！」