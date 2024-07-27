蘇韻姿披露入TVB 八年仍需兼職維生：響香港租樓係唔夠生活

現年31歲憑TVB處境劇「熊心如」一角彈起的2016年港姐殿軍蘇韻姿，今年4月約滿決心告別服務8年的娘家TVB。生於加拿大非富裕華人破碎家庭、大學修讀戲劇及音樂的蘇韻姿，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，坦言當演員一直是其夢想，她指當年來港選美，乃因當時僱主（多倫多華人視台）遊說「湊夠數」而意外走入香港娛樂圈。節目中，蘇韻姿披露8年來孤身來港追夢的辛酸，原來她需要一直兼職才能維生，亦因為同劇湯盈盈教路，她才能看懂中文劇本。對於兩年前突被飛出處境劇被雪藏多月，她坦言：「好突然！」不過，獲解凍拍劇後，她仍然決意加入「脫無者」大軍。



蘇韻姿4月宣布離巢TVB。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿4月宣布離巢TVB。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿正在法國代表HOYTV做採訪工作。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿正在法國代表HOYTV做採訪工作。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿接受《星光背後》專訪，分享8年來孤身來港追夢的辛酸。

談多倫多成長，蘇韻姿披露當年母親離婚後，曾一人打四份工養大她與弟弟。問及她孤身留港簽約TVB的月薪，她坦白說：「唔可以話好，係唔夠兩萬，但對大學剛畢業唔差，嗰陣後生唔怕捱唔怕窮，只係諗有機會。仲要響香港租樓，係唔夠生活，所以我一直做其他工作，幫人補習、教小朋友唱英文歌。我目標一直係想畀到錢媽咪，但暫時仲未達到！」8年來除了經濟挑戰，蘇韻姿還要克服中文不足幼稚園程度的問題，她坦言多得同樣是竹升妹的湯盈盈教路，「最初好辛苦，好彩湯盈盈教我用iPhone閱讀功能，我聽住Siri讀就一邊寫我自創嘅拼音，最初NG多一定有畀人鬧，起碼兩三年先上手。」

憑TVB處境劇「熊心如」一角彈起的2016年港姐殿軍蘇韻姿。（電視劇照）

蘇韻姿飾演的熊心如，原本是《愛．回家》靈魂人物。（劇照）

有網民說，熊心如（蘇韻姿）飛池子孝（阮政峰）是最好睇的一集。（IG@andreaso）

熊心如教曹總講廣東話。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

憑「熊心如」彈起入屋後，兩年前突然被飛出劇組，蘇韻姿坦言，「係睇到劇本知道，好突然，以往都有角色出入，以為公司有安排，點知幾個月無工開。」有指蘇韻姿被雪藏與得罪珍姐及經常遲到有關，她撫心自問說：「坦白講，拍劇6年，無可能一次都無遲到，但我絕對唔會老奉，之後傳到我用粗口鬧珍姐，我好愕然，首先我中文差，講粗口只會講錯令到人笑，其次我好尊敬前輩同高層，絕對唔會做呢啲行為。」

以劇本拼出打卡牆。（IG@andreaso）

第一集的劇本！（IG@andreaso）

自認性格男仔頭的蘇韻姿，坦承加拿大成長拍過兩次拖，來港追夢從來專注工作，對於處境劇爆出與「池子孝」阮政峰的CP緋聞，她說：「我同阮政峰一直係好兄弟，呢啲係捱義氣。最初好唔想珍姐、監製或者導演誤會我嚟溝仔，我唔係咁，我係嚟做嘢！我飛咁遠嚟香港，你畀咗咁大機會我，我只想專注工作！一放工就即返屋企食飯做功課，每晚拼音背嘢就瞓，第二日就返工，我無life，無咁嘅心機，更squeeze唔到時間了解異性。」

蘇韻姿去年10月演出了13場《我們的青春日誌》。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿努力自己接JOB。（IG：@andreaso_）

節目中，蘇韻姿披露欣賞有才華有目標的男性，對於去年9月底可以抽空，與26歲的劇場界才子陳恩碩（Tom）結伴欣賞黃秋生舞台劇《極地謎情》，她說：「佢好有才華，我好欣賞佢！係有個共同朋友知我鍾意音樂劇，介紹我去睇阿Tom《我們的青春日誌》就識咗。我好鍾意佢個騷，再傾合作參演。我哋係好啱傾，好鍾意一齊睇騷同研究。」問二人可有機會發展，她說：「嗯……我諗無，其實我想搵個大過我嘅男仔，另外，我哋夾得滯，我諗過架，如果同一個同樣熱愛一件事的人一齊，話題太單一。」不過，促使了蘇韻姿解凍後決心於今年4月約滿離巢，亦與Tom有關。事緣去年10月，Tom邀請她演出了13場《我們的青春日誌》，她說：「香港好難有長壽音樂劇，佢呢部劇好激勵我，令我諗起音樂劇本來係我夢想，做完13場我係想再做。」除了將再演Tom的音樂劇，蘇韻姿表示亦會長駐謝東閔的音樂學校任教，並為有線 HOY電視擔任主持，故暫時一邊追夢，仍不擔心收入。