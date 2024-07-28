譚輝智罕有曬與5歲女兒溫馨合照　曾被指因呢樣嘢借女搵錢？

譚輝智憑參加《中年好聲音2》由素人成為人氣王，短短兩個月已經舉辦個人演唱會及推出新歌。雖然譚輝智出身富裕家庭，父親譚握籌為建築工程公司東主，亦是馬主，不過譚輝智就希望靠自己，並為一對子女建立好榜樣，昨日更罕有曬父女溫馨合照。

譚輝智憑參加《中年好聲音2》由素人成為人氣王。（IG圖片）

譚輝智人氣爆燈之外，更成為廣告商新寵，雖然密密接job，不過譚輝智沒有忽略家庭，前日（26日）就在IG晒出與5歲女兒的合照。相中兩人背著鏡頭，紮起孖辮的女兒拖著爸爸，背起大書包非常可愛，譚輝智亦留言分享溫馨對話：「爸爸，我孭緊cotton candy!（唔食得㗎！）哈哈，因為太輕，所以似棉花糖」。有不少網民都留言大讚溫馨：「真是一個好稱職的爸爸」、「兩父女好温馨」、「絕世好爸」。

譚輝智罕有曬與5歲女兒溫馨合照。（IG圖片）

不過有網民就留言篤爆譚輝智為「代言人」，而早前就有小學生書包廣告商邀請了譚輝智、顏米羔和劉威煌擔任品牌代言人，三人更穿上校服背上書包拍攝廣告硬照，網民留言指：「代言人，你個女5歲，係咪應該未使買書包返學呀！幼稚園唔係有自己書包㗎咩？」、「星爸代言人」、「好爸爸 超級代言人」，而其他網民都笑指譚輝智是位稱職的代言人。