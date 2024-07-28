人氣花旦被偶遇獲讚生圖靚過上電視　迷你裙底離奇露一物惹熱議

高海寧（高Ling）近年憑着內地劇《三十而已》以及去年底熱播的TVB劇集《新聞女王》令人氣再創高峰，她更憑《新聞女王》入面飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受大家讚賞。高Ling在內地也非常受歡迎，最近參演了內地綜藝節目《無限超越班2》引起不少關注，成功吸納了很多內地粉絲，她在接受訪問時就表示自己會同時兼顧香港以及內地的市場，在兩地都相當有人氣。

高海寧身材Fit爆。(ig圖片)

高海寧穿上一件深藍色幼身吊帶連身裙。(ig@sammkoling)

高海寧最近曝光率很高。（高海寧微博圖片）

日前有網民於香港街頭偶遇高海寧，並把照片分享在社交網上，發文寫道：「偶遇高海寧！！！！！在灣仔偶遇到了海寧！！！ 本人又高又瘦！！！在人群中一眼就看到！！鼻子高挺臉比電視上小多了根本拍不出來肉眼看到的精致！！一開始看到不敢打招呼覺得會不會打擾到只敢偷偷拍背影，後來看到有姐妹也發了偶遇的合照才敢回去找姐姐合影，結果本人超級nice的同意合影了！！感覺旁邊的大姐姐注意到了我們一行人都很nice！！！記得第一次注意到是在三十而已當時就覺得這個姐姐好抓眼的自信氣質，後來被新聞女王直接圈粉，反轉的劇情立體的人設加上姐姐的表演人物形象完全立住了！！！期待姐姐的新作品😚嗚嗚，今天是lucky的一天！」

網民分享了她偶遇高海寧的合照。(小紅書)

一眾網民都紛紛留言大讚高海寧的確又高又瘦又靚女，生圖跟在電視上看到的基本上沒分別，甚至原相機影得更自然真實。有不少網民就留言到相中身穿恤衫配迷你百褶裙的高海寧，在她郁動身體時，裙襬下面竟然露出了一截白色的東西，令網民覺得相當離奇。而看長度應該不是打底褲，有網民就估計可能是高海寧的恤衫太長露出來了。

高海寧的裙裡面有白色東西露了出來。(小紅書)

高海寧的裙裡面有白色東西露了出來。(小紅書)