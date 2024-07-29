27歲「港版孫藝珍」歐遊大解放 烏身夾糖胸前春光360度任睇唔嬲
撰文：崔力生
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現年27歲的2022年港姐季軍梁超怡，童星出身，5歲時曾參演電影《無間道》，戲中與影帝梁朝偉演父女，後來14歲全家移民到美國，至早兩年回流返港參加香港小姐，更因為樣子甜美與韓國女神孫藝珍有幾分相似，所以被傳媒封為「翻版孫藝珍」，最後還成功贏得季軍暨「最上鏡小姐」，靚樣獲得肯定。
如此突出的「履歷」，當選後理應獲無綫力捧，惟梁超怡去年被爆疑捲入阿Sa蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜的四角戀緋聞當中，而被無綫「收起」，令星途受阻。
不過近期梁超怡似乎已得到「解封」，先後拍攝《濠玩夏水禮》及《吃貨橫掃香港》等節目，再次引起觀眾和網民的關注。另一方面，梁超怡雖然個子嬌小，但身材卻非常有料，自其社交平台「重啟」後，不時向網民大派福利，噴血程度一次比一次勁，令粉絲大飽眼福。
最近，梁超怡去到歐洲旅遊，鬼妹仔性格的她，趁著放假來個大解放，非常吸睛。片段所見，戴了墨鏡的梁超怡穿上大Deep V露腰背心，興奮在糖果店選購軟糖，並寫著：「Chewy in her happy place」。
可能太過開心的緣故，梁超怡懶理走光危險，不斷彎腰夾糖；之後她又以這一身性感裝束到街道上遊覽，並以高抄角度自拍，大騷誘人上圍，期間更露出Bra邊，畫面性感又牙煙。網民紛紛留言：「需要導遊嗎？」、「自薦免費導遊」、「流曬鼻血了喂！」
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