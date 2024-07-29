Christy公開IG澄清醜聞被Frankie粉絲鬧刷存在感　急轉回私人賬戶

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）個多月前認愛圈外女友Christy後，女方被連環爆出「黑歷史」，多張Christy IG的舊截圖流出，內容顯示女方自爆一腳踏幾船、做第三者等，形象非常差。適逢今日（29日）是Frankie的36歲生日，Christy突然「送大禮」，將IG由私人轉為公開，並開腔回應個多月來的是非。

Frankie女友Christy突貼大量證據 稱在IG設局捉鬼令假黑歷史流出

Frankie女友Christy IG鬧爆Haters心理變態 10年前零濾鏡真樣曝光

今日（29日）是Frankie 36歲生日，其女友沉默多時突然開腔為自己平反。（IG@frankie729）

她列出四點澄清事項，輔以自己限時動態的舊圖佐證，表示所謂「黑歷史」流出，其實是她故意引蛇出洞的。Christy稱自己幾年前已發現有人Cap低自己Story的圖片，開假account以及抹黑，於是與Frankie夾埋做戲，試圖找出IG上出賣自己的「鬼」。

Christy突然趁Frankie生日公開IG，令追蹤人數由幾十升至幾千！（IG@229christy）

Christy一周前撰文鬧爆Haters心理變態，但她並不在意對方，更叫大家遭遇網暴時不要難過，更別想輕生。（IG@229christy）

公開IG一事，令Christy的IG人數迅即由幾十升為幾千，不過僅隔了一晚，她已馬上將IG轉回私人，並刪至99個追蹤人數。其實自她突然在IG「上水」後，令Frankie的粉絲「皮寶寶」反感，指明明事件已經丟淡，但她卻要在男友生日大爆料，涉嫌刷存在感，說：「攞景定贈興」、「有心澄清點解唔今日講？」、「就快變Steven同雯雯」由於她的澄清文中提到：「佢一直處心積慮，由原本淨係想搞死我，去到而家夾埋外人，想搞死埋我男朋友及Mirror。」連其他鏡粉都不禁炮轟她不要消費和拖垮MIRROR。

Christy突然將IG轉為公開，早前仍得97 Followers，公開後一度升至2千幾。（IG@229christy）

Christy公開IG一晚後，已立即轉回私人，並狂刪Followers。（IG@229christy）

而Christy「臨別」前就再出多一個Story，她說：「我IG唔係一個俾人食花生嘅地方，我交代完件事，俾人Cap晒圖就會del，唔通要留喺度一世？莫名其妙，你覺得我好想公開我IG，好想公開一直俾人抹黑緊嘅言論？你鍾意選擇性失明就自便，如果我唔係俾人控制住，我會而家先出聲？」到底是誰叫她禁言，就不得而知。