巴黎奧運｜張家朗曾與江旻憓傳緋聞　前女友同叫Vivian係港隊女神

巴黎奧運即將有香港劍擊運動員張家朗出場，在上屆奪得東京奧運花劍冠軍後，張家朗人氣急升，連同情史也被發掘出來。

3年前，張家朗奪冠後曾經開live，當提到江旻憓突然變得怕醜，網民當時提議讓江旻憓加入直播，張家朗更怕醜表示拒絕，後來令網民紛紛推測他們正在拍拖。不過，後來張家朗已澄清有關緋聞。

3年前張家朗同江旻憓傳過緋聞。（Molly Darlington／路透社）

3年前張家朗同江旻憓傳過緋聞。（楊宇翹攝）

張家朗在另一場live說：「很多人問我和Vivian，我也想講其實我哋係冇嘢嘅，我亦都唔係鍾意佢，只不過係我比較怕醜，所以嗰陣時大家話邀佢入Live、入FaceTime，我就怕醜，我就…完全冇任何意思，係我個人本身咁樣啫。」方力申還死心不息，開玩笑道：「低調啲！好正常啫吓話，大把機會吓嘛…我哋呢度4個，4個都係單身，等觀眾幫我哋宣傳吓幾好呀，大家都可以為自己奮鬥嘅嘢而努力！」不過就真係愈描愈黑，愈解釋就愈似層層，連網民都留言大讚這對劍擊界金童玉女登對。

力力申、無綫體育記者何振然、主持莊琬晴和東京奧運花劍冠軍張家朗開Live聊天。（網上圖片）

不過另一位就不是緋聞，而是張家朗的前女友，同樣叫Vivian，就是前香港單車隊「小花」馬詠茹（Vivian）。馬詠茹曾因考DSE而退出港隊，在2017年暫停中大學業重返港隊的她，2019年與李慧詩攜手在亞運取得團體競速賽銀牌，但同年再選擇退役，今屆和上屆她有份在電視台為奧運做主持。

張家朗與馬詠茹。（馬詠茹IG）

馬詠茹今屆為ViuTV做主持。（馬詠茹IG）

馬詠茹係運動女神。（IG@馬詠茹）

馬詠茹係運動女神。（IG@馬詠茹）

馬詠茹係運動女神。（IG@馬詠茹）

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