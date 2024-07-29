G.E.M.開騷慘被多隻飛蟲圍攻　由身爬上頭嚇至揈頭慘叫：不要嚇我

鄧紫棋（G.E.M.）的《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》現正舉行，日前（27日）才完成呼和浩特站，網上近日瘋傳一條她開騷期間的驚嚇片段，G.E.M.被嚇得不斷尖叫。

G.E.M.的巡迴演唱會，日前在呼和浩特舉行。（IG@gem0816）

當時G.E.M.正身穿一條白色類似婚紗的裙子，上面有些類似燒焦的花紋，短片影著大屏幕的G.E.M.，赫然發現其身上竟有昆蟲在爬行。當時G.E.M.正在說話，拍片的觀眾驚慌尖叫：「呀！蟲子！」鏡頭再拉近，原來她身上不止一隻蟲，而且有大有小，正從肚部向上爬，G.E.M.仍未知道發生什麼事，可能以為Fans在為她歡呼，Fans見情況愈來愈危急，為了提醒她便齊聲大叫：「有蟲子！有蟲子……」

短片影著正在說話的G.E.M.，赫然發現其身上竟有昆蟲在爬行，拍片的觀眾驚慌尖叫：「呀！蟲子！」鏡頭再拉近，原來她身上不止一隻蟲，而且有大有小。（網上短片）

Fans見情況愈來愈危急，飛蟲已爬到其胸前了，為了提醒她，觀眾便齊聲大叫：「有蟲子！有蟲子……」（網上短片）

G.E.M.終於知道有蟲，慌張問：「有蟲子是嗎？不要嚇我。」、「好害怕呀！我怎麼辦呀！」不斷望著螢幕想找出飛蟲位置，用紙巾不停撥。之後她問：「走了沒？走了嗎？」粉絲說：「還沒！」她即慘叫：「還沒！什麼！不是吧！」從片段所見，蟲子除了從肚爬上胸再爬上頸外，頭紗上亦依附著幾隻蟲，十分恐怖，難怪G.E.M.嚇到花容失色。

G.E.M.終於知道有蟲，慌張問：「有蟲子是嗎？不要嚇我。」（網上短片）

蟲子已爬到她的髮絲，而其頭紗上亦一樣有蟲！（網上短片）

G.E.M.猛把蟲撥開，而期間竟沒工作人員來幫手。（網上短片）

G.E.M.被嚇呆。（網上短片）

G.E.M.以為飛蟲已被撥走了，誰知觀眾說：「還沒。」她更被嚇到花容失色。（網上短片）

另一隻蟲已爬到她的肩膊。（網上短片）

G.E.M.只好繼續把蟲撥走。（網上短片）

不過停下來後，她就說：「世界好大，我好渺小，連一個蟲子都害怕，怎麼回事！」不過她接著自彈自唱時，飛蟲爬到她頭上，她立即揈頭想把蟲揈甩，問Fans：「走了沒！」粉絲說：「還在。」她搖到頭都亂晒，直至粉絲說「走了。」她才終於冷靜，還跟大家說，害怕的時候也只能閉著眼睛往前走。

她接著自彈自唱時，飛蟲再爬到她頭上，粉絲大叫：「頭上！」提醒。（網上短片）

原本正在自彈自唱的G.E.M.，更被嚇得失控，想把蟲揈甩。（網上短片）