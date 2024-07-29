巴黎奧運｜張家朗戴金戒指手鈪出戰引討論　網民：人哋戴得起呀！

今屆巴黎奧運由江旻憓先奪下香港第一金，而爭取衛冕的男子花劍代表張家朗終於登場，首戰32強以以15：6擊敗加拿大的顧宏濤（Daniel GU），即將出戰16強，更有市民前往商場觀看張家朗賽事。

香港「劍神」張家朗7月29日晚上7時半（香港時間）出戰巴黎奧運男子花劍個人賽32強。有市民到觀塘apm商場看直播，為他打氣。（夏家朗攝)

比賽期間，張家朗戴上戒指及金手鈪現身，相當雍容華貴，卻竟引來網民發文討論：「張家朗戴住成手名牌鈪打比賽」。據報道指，張家朗所戴的配飾相信是卡地亞（Cartier）的Love系列金色手鐲，以及Vintage Alhambra bracelet, 5 motifs手鏈，總值超過接近10萬港元。據指，張家朗並非首次配戴卡地亞品牌的珠寶，2021年東京奧運期間，張家朗被發現手戴Cartier的Love系列金色戒指比賽，賽後他解釋戴戒指純屬個人喜好。

張家朗對戰顧宏濤。（HOYTV截圖）

然而大部分網民都支持張家朗，稱戴配飾不影響張家朗表現，又有人猜測是贊助商要求，「戒指 可加攻速 爆擊」、「好多選手都整哂gel甲化行妝添啦 個人打扮唔等同於實力」、「有冇諗過係贊助商要求」、「本身張家朗家境都唔錯，加上佢打比賽攞嗰啲獎金，佢要貪慕虛榮一早貪慕虛榮咗啦，唔需要帶成手名牌去證明」、「關你撚X事咩」。

張家朗戴戒指手鈪出戰。（HOYTV截圖）

張家朗戴戒指手鈪出戰。（HOYTV截圖）

張家朗戴戒指手鈪出戰。（HOYTV截圖）