TVB奧運主持收工後竟要坐大宅門外開餐　親解因一事不能帶牛入屋

撰文：鄧穎琪
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近期全城奧運熱，多個電視台都有自己的奧運主持班底，而其中一位TVB奧運主持，日前就在社交平台自爆，家中不能有牛肉，收工後都只能坐在門外食牛柳，她便是陳懿德（德德）。

德德近日有份主持奧運。（TVB）
陳懿德知自己首次主持輸經驗，猛睇天書惡補，希望不要甩漏。（資料圖片）

德德憑住討好率真、又沒有包袱的主持風格，近年工作不斷，繼《通靈之王2》、《亞洲超星團》、《福祿壽訓練學院》後，她近日亦有做奧運直播主持。德德與家人居住的豪宅過往不時上報，因為她不時宴請同事去家中開Party，而日前她做完奧運直播後竟未能馬上入屋休息，要在家門開餐。她貼上一條在家門外自拍的片段，指：「話說我有一樣嘢食係超鍾意食，但我屋企唔食得，所以我喺屋企門口都要食。」

陳懿德在《福祿壽訓練學院》零包袱，不惜醜化自己。（Instagram：taktakrachel）
陳懿德不時邀請圈中好友到家中作客，巨型客廳裝到好多人，而且樓底極高。（Instagram：taktakrachel）
德德收工後當然要食餐好慰勞自己，但卻不能入屋食。（Instagram：taktakrachel）

接著德德向鏡頭展示一盒外賣牛柳，她說：「超正！我而家坐喺屋企門口就係為咗食呢碟牛柳，因為我屋企係唔入得牛㗎。」《01娛樂》向德德查詢原因，她解釋：「我父母信觀音就變咗唔可以帶牛入屋🤣所以我只可以喺屋企門口食牛」更表示：「有生之年我都未見過屋企入面出現牛肉。」

德德坐在家門外食牛肉，她說因家人信觀音所以不能帶牛入屋，所以自小家裡都不會食牛。（Instagram：taktakrachel）

德德說自己小時候屋企已不會食牛，但幾歲時阿姨帶她去食牛，之後她慢慢愛上了，笑指：「可能好搞笑地因為屋企唔可以食 就令我更加鍾意食😂😂」她說父母雖然唔食牛，但從來冇禁止自己食牛，所以她與朋友出去食飯都會叫牛肉食，只不過一家人食飯時，她就會遷就家人，食少餐牛。  其實德德食唔食牛都得，就算在家裡打邊爐都不必食牛，不過今次為何想食到就算坐在門外都要食牛呢，她解釋：「因為最近為咗奧運同港姐，都希望keep番個狀態好啲，所以最近都少食Carbs，但因為連續三日開奧運，就要好好獎勵吓自己食牛🤣」

德德又說，其實近來為了想做港姐和奧運工作有更好狀態，都有減少食殿粉，但連踩三日奧運就必須吃喜歡的食物獎勵自己。（Instagram：taktakrachel）
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