巴黎奧運｜蔡俊彥評述失言疑咒張家朗對手受傷　火速公開道歉解釋

港隊男子花劍代表張家朗出戰巴黎奧運再次奪金，引來全城歡呼。比賽期間16強對手莫梓維疑似拉傷，香港ViuTV直播負責評述的港隊運動員蔡俊彥（Ryan）竟表示：「據我所知佢（莫梓維）足部有傷，唔知有冇觸發到舊患……希望觸發到啦」。

蔡俊彥。（網上圖片）

事後他在社交網發文道歉，他文中寫道：「對唔住講到好似同frd傾計咁，係到嘴炮對手，絕對唔應該咒對手受傷. 並無此意 會注意表達方式」。之後他續解釋賽事：「其實最後嗰分，兩位劍手明知裁判鍾意睇腳，都唔用多啲腳，當然滿足唔到裁判，好自然佢就判唔比. 重有想滿足裁判好簡單，又用手又用腳，動作交代清晰，使乜走去睇片，必定好快判得出. P.s認真求下大家唔好話嗰位台灣裁判，佢絕對係世界數一數二好嘅裁判 最後判唔出有機會係同另一位韓國裁判達唔成共識，合情合理的.」。

蔡俊彥在直播間失言。（網上圖片）

又有網民不滿意大利選手態度傲慢，蔡俊彥再度發文：「求不要到意大利選手ig X佢 比賽落敗心中不忿，人之常情.更何況呢場係絕對充滿爭議性既比賽. 我係直播話 "你已經有銀牌唔好唔開心" "希望獲得銀牌會歉虛" 全部真心話 可能我個tone XX地搞到大家覺得我想諷刺佢 “佢樣寸寸貢，人冇乜野"係真事呢句同樣適用於形容我自己對手教練向裁判投訢，非常正常. 掉轉我地法國教練一樣會咁做. 意大利人的確有時賴皮一啲，向裁判施壓， 係戰術之一.你可以唔鍾意，咁唔好學，唔使走去插人哋. Post 下食菠蘿 pizza 都幾好笑，何必要走去人哋ig comment 呢？ 順手一提，我哋香港劍擊隊都有意大利教練，同對手意大利教練好frd，曾一齊執教意大利，俄羅斯（戰爭前），及美國著名選手.我唔想我教練難受.」。

蔡俊彥為失言解釋。（網上圖片）