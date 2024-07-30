TVB視后澳門登台大展實力唱功獲激讚　身材明顯升級更搶Fo

視后胡定欣自與視帝黎耀祥拍完TVB新劇《巾幗梟雄之懸崖》後一直未有接劇，但近期的工作仍接不停，而且多與唱歌有關，所以她都密密練歌及上堂，更與天后鄭秀文（Sammi）跟同一個唱歌老師。早前胡定欣與胡楓（修哥）、視帝陳豪、馬國明、譚俊彥、陳展鵬、林夏薇等現身澳門，出席《星星相識•齊盡興HAVING FUN TOGETHER演唱會》，胡定欣更在台上獻唱多首金曲，大展歌喉！

早前到廣州出席活動。（影片截圖）

胡說八道巡迴演唱會。（IG@nwuuu）

《星星相識•齊盡興HAVING FUN TOGETHER演唱會》。（YouTube影片截圖）

胡定欣與陳展鵬合唱。（YouTube影片截圖）

身穿銀色Tube Dress的胡定欣大騷白滑香肩。（IG@nwuuu）

大展歌喉！（IG@nwuuu）

胡定欣在IG曬出現場照，並寫道：「難得有幾張相唱緊<無悔無愧>時候，個樣係『比較』從容…😮‍💨😅😬」相中所見，身穿銀色Tube Dress的她大騷白滑香肩及纖瘦腰身，狀態大勇！有不少現場觀眾亦有上載當日演出的短片，可見胡定欣在獻唱時全程投入，網民都留言大讚她唱功一流，歌唱實力備受肯定，但胡定欣的Fit爆身形亦成為網民關注的焦點，尤其是她彎腰時更凸顯出她的豐滿上圍，紛紛留言感嘆：「這身材絕了」、「身材太頂了」、「身材無敵」、「體態一絕」、「好索」！

Fit爆身形亦成為網民關注的焦點。（影片截圖）

彎腰時更凸顯出她的豐滿上圍。（影片截圖）

相當吸睛！（影片截圖）

身材升級！（影片截圖）

全場焦點！（影片截圖）

好Fit。（IG@nwuuu）

大騷好身材。（IG@nwuuu）

曾先後憑劇集《鬼同你OT》及《城寨英雄》連奪兩屆視后的胡定欣，演技精湛，備受觀眾肯定，但其實她曾在1999年參加《全球華人新秀歌唱大賽》，晉身最後四強，2001年再參加TVB第三屆CoverGirl選舉並成為四料冠軍，其後加入TVB藝訓班，並簽約TVB成為旗下藝人。雖然胡定欣入行後以演員工作為主，但其實她的唱功不輸演技，近年不時都會登台演出，早前她更透露想重拾歌手夢，正秘密練兵，希望未來有自己的歌曲！

曾在1999年參加《全球華人新秀歌唱大賽》。（YouTube影片截圖）

唱功不輸演技！（IG@nwuuu）

近年不時都會登台演出。（IG@nwuuu）