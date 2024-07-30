張繼聰期待9隊國際勁旅同台競技 積極備戰隨時落場與球迷較量

熱愛打籃球及運動的知名演員張繼聰，獲建龍飛馬球會邀請擔任「2024中國香港國際籃球邀請賽」活動大使，更為落場作賽而備戰。雖然目前身在大馬緊鑼密鼓地拍新片，但是仍心繫香港運動員在2024年巴黎奧運會上的精彩表現。他表示:「雖然身處異國他鄉，但我一直都在關注香港運動員的比賽，尤其當江旻憓、張家朗奮力反敗為勝，為香港奪得兩面金牌，充分體現了香港精神，我感到非常高興和自豪。」

9月2日至4日一連三天新伊館作賽

由建龍飛馬球會主辦「2024中國香港國際籃球邀請賽」將於2024年9月2日至4日一連三天假香港伊利沙伯體育館舉行，共有9隊國際籃球勁旅同台競技，包括來自中國、韓國、泰國、塞爾維亞、西班牙、中華台北、及香港。在三天邀請賽進行期間，同時亦有中學生與海外球隊交流，而大會更邀請熱愛籃球運動的張繼聰擔任活動大使，張繼聰對賽事表示十分期待，並特地拍片邀請大家進場齊聲為健兒加油。他期待透過此次比賽同各國籃球精英交流，並會在 9月4日帶神秘嘉賓隊伍一同參戰，上台大獻球技，為球迷上演精彩籃球比賽。

「今次參加邀請賽的球隊來自世界不同地區，實力非常高，礙於平時未必有機會經常看到他們比賽，所以我特別興奮，例如中國有CBA吉林虎，亦有韓國聯賽冠軍，香港甲一球隊更係我一直以來最關注，過去睇過唔少次甲一比賽。今次真係好想睇下，究竟香港球隊嘅水準放在亞洲級數球隊當中會係點。」

羡慕學生們有機會與海外球隊交流

阿聰透露活動設有香港學生與海外球隊交流，他想當年是沒有太多機會接受正規訓練，要在街上打籃球，但現今小朋友就幸福得多，很多機會接受訓練，所以香港出了很多有實力的籃球隊，如果他是小朋友亦會參加，可以近距離和職業球員交流，對增進球技有很大幫助。

最難忘咬斷舌頭去醫院縫針

作為一位籃球控，落場打波必有輸贏及受傷屬必然，但最重要是透過籃球比賽的過程，和隊友一起奮鬥，學到堅毅及團隊的合作，還有很多做人處世的優秀特質。

他更謂：「我好細個就參加籃球比賽，直至三十幾歲仲打緊波，十幾年前仍然參加一些業餘比賽，所以籃球比賽對我來說全部都係快樂回憶，而最經典的一次受傷經歷，就係咬斷舌頭去醫院縫針，回想起來都係一些青春印記。」

阿聰迷上Michael Jordan 對勝利執著不放棄

阿聰的籃球偶像，幾乎一起長大的籃球友都會喜歡Michael Jordan，但大部分人難以學到像球技只能模倣衣著和同款球鞋，他記得小時候就不停儲錢為了買球鞋。他說:「Michael Jordan對勝利嘅執著、投入、堅毅不屈，堅持不放棄做好每件事，對我有好大的影響。」

與兒子張瞻興趣相投 帶埋囝囝睇比賽

阿聰流住籃球血，兒子張瞻亦同樣喜歡打籃球，難得今次在香港舉行國際籃球賽，阿聰話一定會和兒子來欣賞。「我覺得呢次賽事，若然喜歡籃球嘅球迷都應該去睇，難得咁多高質素球隊雲集，在觀賞角度而言一定有娛樂性，同時亦可以欣賞不同球隊的球技加以學習，一定會大開眼界。 」

中國香港國際籃球邀請賽

日期：2024年9月2日~4日

地點：灣仔伊利沙伯體育館

官網：www.hkcibt.com

主辦機構：建龍飛馬籃球隊

合辦機構： 香港小籃球總會，中國香港文化體育旅遊協會

賽事顧問單位: 中國香港籃球總會

賽事支持單位：國際籃球聯會FIBA