李佳芯預告與TVB傾續約望加人工　另揭簽約條件竟然係咁

TVB人氣花旦李佳芯（Ali）今日（30日）出席奧運打氣活動，並在現場與觀眾大玩遊戲。Ali 《香港01》 表示：「最近有睇張家朗嘅劍擊，同埋有睇游水。」被問到最支持那位運動員，她說：「今屆會特別支持劍擊，見到張家朗唔止係感動又熱血又緊張！睇嗰個仲緊張過打嗰個，運動員心理質素真係太強，好難喺咁逆境嘅情況係發揮得咁好。」她繼續指鍾意打網球，並表示：「由細到大都鍾意睇體操同排球。」

TVB人氣花旦李佳芯（Ali）今日（30日）出席奧運打氣活動。（張祖銘攝）

自爆最近去英國旅行上興趣班

講到拍完新劇《麻雀樂團》之後，最近有關的工作，她說：「拍完《麻雀樂團》跟住我放咗一個短假期，我都係最近先返嚟！（去哪個國家旅行？）去咗英國，都係同普通人一樣去學一啲興趣班同上堂，感受吓生活，想一個人寧靜吓，去沉澱下一個角色應該點樣做，又或者下一樣嘢想做啲乜嘢？」

李佳芯指最近去英國旅行感受吓生活。（張祖銘攝）

預告與TVB傾續約

至於有網民指《明愛暖萬心》慈善片段見到有李佳芯的出現，感到特別高興，她表示：「多謝網民。（新劇何時會播出？）我都唔知道，劇集幾時出街就要睇公司，《明愛暖萬心》呢啲咁有意義嘅工作我就好想去。」談到現階段是否已經跟TVB續約，她說：「今次返嚟我就會同公司傾，對上一次傾都係開劇之前，返嚟都會再update。」

講到有關工作方面的去向，她說：「我自己都鍾意拍劇，但係對我嚟講如果係主持有適合嘅節目或者類型嘅嘢，我又覺得我願意去做，唔會局限自己應該要去做乜。」提及會否希望向公司反映加人工，她表示：「每一次都會希望有少少加人工，呢個本身都係公司嘅傳統文化，每次都會加少少。當然加人工每一個人都希望嘅，對一個演員或者幕前嚟講有一個機會比起錢更加緊要！。」

李佳芯工作方面的去向望拍劇。（張祖銘攝）