港姐2024｜鍾翠詩叫全力享受拍外景　程姜月唔介意繼續叫翻版蔡潔

TVB昨日（30日）在一商場舉辦巴黎奧運打氣活動，一班奧運之星劉穎鏇、黃庭鋒、何泳芍及何沛珈帶同冼靖峰、黃洛妍、羅啟豪、支嚳儀、顏米羔、陳俞霏及《2024香港小姐競選》十五位候選佳麗現身商場為港隊打氣。

冼靖峰、黃洛妍、羅啟豪、支嚳儀、顏米羔、陳俞霏及《2024香港小姐競選》十五位候選佳麗到場為港隊打氣。(葉志明 攝)

一班候選佳麗早前出國拍攝外景花絮，她們分別到內蒙古、塞班島及新加坡拍攝，而內蒙古及塞班島已經拍攝回來，鍾翠詩表示自己去塞班島，而程姜月則準備出發到新加坡拍攝。鍾翠詩及程姜月接受《香港01》訪問，鍾翠詩對於外景旅程表示興奮：「陽光與海灘啦，我呢個旅程呢過得非常之開心同好刺激，因為好多嘅行程都好豐富。」程姜月則表示期待：「非常之期待，因為我哋仲未去啊！」據了解，她們將於日內出發到新加坡拍攝外景。

鍾翠詩表示自己去塞班島，而程姜月則準備出發到新加坡拍攝。(葉志明 攝)

鍾翠詩被問到已經拍畢外景有沒有「貼士」可以給程姜月，她覺得應該要享受：「我覺得可以全力去享受成個過程，因為呢個機會係好難得，可以同兩位師姐同其他嘅佳麗一齊旅行。」鍾翠詩早前拍外景時穿上泳裝後被拍「有睇頭」，她則覺得自己是「健康的性感」：「因為嗰陣時我哋去陽光與海灘，咁就一定要著泳衣，咁我就食少啲，因為要著泳衣啊嘛！」

鍾翠詩覺得應該要享受外景拍攝過程。(葉志明 攝)

程姜月被問到之後拍攝要穿泳衣時會否覺得不習慣，她從容表示不會：「因為已經習慣，面試嘅時候都著咗兩次，同埋決賽都要著嘅，所以我哋都係覺得展示自己健康美嘅一面。」

程姜月話要著泳衣唔會唔慣。(葉志明 攝)

鍾翠詩及程姜月被問到有沒有看奧運比賽時，她們都表示有，但不是每一場都有看，程姜月說：「睇少少啦，因為呢幾日都好忙。」對於香港隊在奧運上奪得兩面金牌，她們都表示很興奮，程姜月更提到早前參加了奧運的開幕直播：「嗰次係我哋身一次上電視，所以都覺得非常之幸運同非常全新嘅體驗。」鍾翠詩就說自己只看了兩場金牌賽：「我睇咗兩場嘅，就係張家朗同江旻憓嘅比賽，我非常之開心，覺得好興奮，即係個心好想叫出嚟，因為係為港隊爭光，同埋佢哋嘅努力付出係好值得我哋驕傲。」

鍾翠詩及程姜月不是每一場奧運比賽都有看。(葉志明 攝)

程姜月有「翻版蔡潔」之稱，她被問到會可會想擺脫這個名字，她說：「又唔會想擺脫呢個名嘅，其實我覺得事情都有分好同唔好嘅方面。咁好嘅方面，呢個稱號有更加多嘅人關注我啦，認識到我啦，有熱度嘅話，我哋都需要熱度㗎嘛！咁其餘方面，我覺得有呢個稱號其實另一方面係畀咗自己好大壓力，因為驚自己有啲嘢做得唔好嘅話，人哋就會拎嚟比較或者批評。」