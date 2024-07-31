港姐2024｜何沛珈大爆候選佳麗最愛佢　後台見到佢仲爭住打卡

TVB昨日（30日）在一商場舉辦巴黎奧運打氣活動，一班奧運之星劉穎鏇、黃庭鋒、何泳芍及何沛珈帶同冼靖峰、黃洛妍、羅啟豪、支嚳儀、顏米羔、陳俞霏及《2024香港小姐競選》十五位候選佳麗現身商場為港隊打氣。

冼靖峰、黃洛妍、羅啟豪、支嚳儀、顏米羔、陳俞霏及《2024香港小姐競選》十五位候選佳麗到場為港隊打氣。(葉志明 攝)

作為一班準港姐的「大師姐」劉穎鏇及何沛珈接受《香港01》訪問，被問到見到新一班準港姐會否憶起自己參選時的點滴，劉穎鏇表示有一點：「都有少少呢種感覺嘅，但係我覺得我好開心啊，因為我今日係正正第一次見到佢哋，即係咁近距離啦，跟住同佢地傾吓計啦。我覺得佢哋相對起我當年係淡定好多同埋好有自信，大家嗰個笑容都係好靚嘅。」

「大師姐」劉穎鏇及何沛珈接受《香港01》訪問。(葉志明 攝)

何沛珈則覺得有點恐懼：「我就有少少恐懼，好驚又再選，選咗兩次啦嘛，企埋去有少少『嘩！大獲啦，我係咪又再嚟選呢？』咁但係見到佢哋我覺得好開心，因為之前有同其中3個佳麗去咗內蒙古，見到佢哋其實對比起嗰陣時我哋啱啱開始拍內蒙古個特輯嘅時候進步咗好多！」何沛珈大讚3個佳麗現在面對鏡頭已經習慣，更表示期待她們決賽時的表現。何沛珈被問到拍外景時有沒有傳授技巧給「師妹」，她笑說：「其實我都係舊佢哋幾屆啫，咁我係20年嘅，你話教就未講得上，多數都係同佢哋分享一下嗰陣時自己心態係有啲咩錯啦，跟住係鏡頭面前點樣去表達自己！」她說因為大家對港姐已有既定的印象「要好正經」，但她覺得觀眾更喜歡的是現實的大家。

何沛珈大讚3個佳麗現在面對鏡頭已經習慣，更表示期待她們決賽時的表現。。(葉志明 攝)

劉穎鏇今次未能一同參與外景拍攝，她扁嘴表示自己都很期待：「其實我聽到佢哋去嘅地方又好特別啦，同埋我覺得真係嗰時真係能夠同啲師姐傾吓計，其實係會令個心情淡定小小啊。唔緊要啊，我希望嚟緊會有機會都可以見到佢哋，我覺得可以同佢哋傾吓計，分享吓，有啲咩問題我都好樂意去答。」

劉穎鏇今次未能一同參與外景拍攝，她扁嘴表示自己都很期待。(葉志明 攝)

何沛珈大爆候選佳麗最愛劉穎鏇，在後台見到她時不忘「打卡」，可見她受歡迎程度極高。至於二人都是第一次做奧運主持，劉穎鏇坦言有點害怕：「因為始終自己唔係一個專業嘅評述員，尤其是運動。但係因為好好彩公司安排咗好專業嘅人士喺度，所以我哋個作用都係憑一個觀眾嘅立場，可能問下一啲問題啊，簡簡單單咁。」何沛珈再爆今日（31日）是劉穎鏇第一次進廠做直播，直言叫劉穎鏇不用擔心，因為有專業評述在旁輔助。

何沛珈大爆候選佳麗最愛劉穎鏇，在後台見到她時不忘「打卡」。(葉志明 攝)

劉穎鏇被問到會否害怕在直播中說錯資料，如國家或選手名時，她表示自己還未正式進廠：「我見佢哋都譯得都好好！」但自己亦會有心理準備，更大讚幕後工作人員準備做得足。至於今屆奧運，二人都表示有追看，更不怕「捱更抵夜」看，因為看完後，她們會立即去睡覺，補足精神來工作。