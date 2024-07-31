冼靖峰「耍手擰頭」唔挑戰做奧運主持　仲大爆細佬呢個秘密

TVB昨日（30日）在一商場舉辦巴黎奧運打氣活動，一班奧運之星劉穎鏇、黃庭鋒、何泳芍及何沛珈帶同冼靖峰、黃洛妍、羅啟豪、支嚳儀、顏米羔、陳俞霏及《2024香港小姐競選》十五位候選佳麗現身商場為港隊打氣。

冼靖峰、黃洛妍、羅啟豪、支嚳儀、顏米羔、陳俞霏及《2024香港小姐競選》十五位候選佳麗到場為港隊打氣。(葉志明 攝)

冼靖峰早前接受《香港01》訪問時，提到自己最喜歡羽毛球，他被問到有沒有看昨日（30日）的羽毛球比賽，但他卻表示沒有：「尋晚冇睇啊，因為尋晚拍嘢拍到好夜，其實呢幾日做嘢都做到好夜，所以都冇睇到。」

冼靖峰話最近好忙，所以未有時間睇奧運比賽。(葉志明 攝)

冼靖峰表示今屆奧運只看了兩場乒乓球比賽，但其他比賽就因為太忙而沒有看，至於昨日晚上亦是乒乓球的比賽，他被問到會否看這次比賽時，他即興奮說：「一陣間可以啊！收工啦，可以返屋企睇啦，呢幾日都去到好晏。去到好晏但好早要開工，我費事化妝師話我黑眼圈太勁。」

冼靖峰表示今屆奧運只看了兩場乒乓球比賽，但其他比賽就因為太忙而沒有看。(葉志明 攝)

冼靖峰興奮表示訪問完後就可以收工。(葉志明 攝)

冼靖峰說奧運會與弟弟一起看，而看奧運亦是他們家的「家庭樂」：「我同我細佬最鍾意睇，我諗最好睇係一開電視一定有賽事嘅run緊。第二樣嘢就係我細佬鍾意扮旁述講嘢，跟住我望住細佬喺度扮啲旁述講嘢我就覺得好搞笑。」他更說打開電視就看到有賽事，所以不會覺得悶。弟弟在扮旁述時，他卻沒有一起扮，更大爆弟弟最喜歡在播乒乓球賽事時扮旁述，他即場扮演弟弟怎樣扮旁述說乒乓球的術語：「加快，加質量！」

冼靖峰說奧運會與弟弟一起看，而看奧運亦是他們家的「家庭樂」。(葉志明 攝)

Archie仲大爆細佬鍾意扮旁述講嘢。(節目截圖)

今屆奧運冼靖峰已經入行，他被問到會否有興趣挑戰做奧運主持，他即「耍手擰頭」說：「好難啊！因為就算我打羽毛球，其實要去評述同旁述都好難旁述到羽毛球，就算我係自己打開呢樣嘢。」他覺得要旁述就要繼續學習，因為有不少的專業知識需要進修才能做到。

冼靖峰「耍手擰頭」唔挑戰做奧運主持。(葉志明 攝)

早前冼靖峰接受訪問時透露自己正在健身，更說自己終於可以多穿一些貼身的衣服，日前他終於在社交平台上載了自己穿背心的照片，但有網民覺得「唔夠喉」，希望他可以露更多。冼靖峰笑著說要慢慢來：「有一張相囉，啱啱post咗，我都唔係好敢post做第一張，即係著背心咁樣，擺到第四張。」

冼靖峰終於上載了自己穿背心的照片。(ig@archie_sin)