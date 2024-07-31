巴黎奧運︱乒乓球混雙港隊惜敗無緣獎牌　隊友蘇慧音難掩失落

HOY TV繼續為全港市民直播「2024巴黎奧運會」各項賽事，專業評述團隊中有不少均是現役運動員，他們在評論有隊友出戰的比賽時，展現出對運動員一舉一動的了解，令觀眾在欣賞比賽時有專業評述之餘，也能感受他們有著運動員的同理心。30日乒乓球混雙銅牌戰黃鎮廷杜凱琹獲第四，不敵南韓組合，惜敗無緣獎牌，隊友們在錄影廠旁述時難掩失落之情。另邊廂，伍家朗擔任羽毛球男單賽事時，為隊友李卓耀於比賽中一度落後非常肉緊。

乒乓球混雙銅牌戰港隊惜敗無緣獎牌，隊友蘇慧音（左二）難掩失落。

30日乒乓球混雙銅牌戰由三位乒乓球運動員何鈞傑、蘇慧音、吳穎嵐，及李海光、李慧詩和吳毅豪評述。「黃杜配」不敵南韓選手，最後一局戰至「刁時」，終以12：14落敗，以第四名完成賽事，無緣獎牌。隊友蘇慧音、何鈞傑等大感可惜，臉上露出失望之情，不過他們亦大讚二人雖敗猶榮，認為他們已經「搏盡」。且二人能夠晉級四強是大突破，創下港隊歷屆於奧運乒乓球混雙項目的最佳成績。

而港隊李卓耀在羽毛球男單分組賽險勝墨西哥對手。李卓耀開局大比數領先，但中段被追平，香港羽毛球隊星將兼評述伍家朗在開賽時雖然一再表示對李卓耀有信心，但由於第二局李卓耀被追回一局，對手亦越打越順，第三局李更一度落後，令到伍家朗亦非常緊張，尤其尾段時兩位選手一分來一分去，最後李卓耀險勝後大家終於鬆一口氣。世界排名17位的李卓耀，將於31號晚上9時40分對戰世界排名12的中華台北選手周天成，爭取晉級16強。