Stanley、AL唔信Edan冧掂林明禎　齊齊夾擊令Serrini面都紅晒

Stanley、Anson Lo與Serrini演出時有唔少即興位。（梁碧玲攝）

Anson Lo（盧瀚霆）喺《CHILL CLUB Have A CHILL Live》上首唱新歌《Hey Hey OK！》，穿上白色背心大騷麒麟臂，而大表哥唱《Drunk In Love》時亦以Deep V裝上陣，「大表撈」之後再與Serrini合唱《Speak Love》，喺兩男夾擊之下，Serrini看似淡定，但當返到後台再遇上「大表撈」夾擊，即時面都紅晒，難得地怕羞，十分好笑。

Anson Lo首度公開跳唱新歌《Hey Hey OK！》。（梁碧玲攝）

大表哥Deep V都十分吸睛。（梁碧玲攝）

大表哥與Anson Lo合唱《Burn Out》，他在後台接受訪問時表在Anson Lo面前跳舞十分緊張，而Anson Lo 則謂讀大學時曾跟大表哥學跳舞，在大前輩面前跳舞所以都好緊張，不停互笠高帽。而面對被Ian喻為難招架嘅Serrini，大表哥就話幫兄弟報仇。「因為佢搞到Ian面紅嘛，我哋咪搞到佢面紅，跪地呢一part 係綵排時即興。」Anson Lo補充有唔少即興演出 ，連被梁總理摸心口都唔發覺。

大表撈一齊唱《Burn Out》。（梁碧玲攝）

一黑一白。（梁碧玲攝（

Anson Lo於6月時發文表示身體響起警號，不過日前「更新」身體狀況時表示已康復，他表示現時仍要監視身體狀況，亦會調理好作息飲食：「但而家已經康復咗」。提到日前與兩位金jer及大表哥嘅聚會，大表哥對於被封「禾青哥」直指係好大嘅誤會。「因為Jeremy 要早起身 ，所以我哋12點走。（點解Jeremy又無俾人話？）因為佢輸緊。」大表哥之後更自稱「長勝將軍」，但在旁嘅Anson Lo完全唔同意，仲笑笑表示「做藝人就係咁」 。

大表哥話「禾青哥」呢個稱號係好大嘅誤會。（梁碧玲攝）

另外，講到Edan嘅緋聞，大表哥即謂「嬲、好生氣。我唔想相信，亦唔會信。（你覺得佢無魅力征服女神？）無！我認同Jeremy嗰句『佢執到』。（你覺得佢理想形係咩？）係女仔。」