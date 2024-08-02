「聲夢小花」鍾柔美封張家朗做男神　想學何詩蓓從容不逼態度

巴黎奧運熱潮焫著全城，全港巿民每晚「跨越」時區力撐港隊運動員，齊齊見證「劍神」張家朗蟬聯男子個人花劍金牌、「微笑劍后」江旻憓首奪女子個人重劍金牌、以及「女飛魚」何詩蓓勇奪女子200米自由泳銅牌及100米自由泳銅牌，為港增光！人靚聲甜的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）率先光臨青衣巿場打卡，清爽造型加上甜美笑容，迅即令炎夏的悶熱一掃而空。

人靚聲甜的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）。（資料照片）

見證劍擊雙金誕生全家尖叫

向來孝順的Yumi續說 ：「雖然要兼顧工作及學業，但閒時我也會跟媽咪到街巿買餸，幫手做『苦力』，有些檔主認得我當然有著數。！」談到全城奧運熱，Yumi當然不會錯過，更是連「汁都撈埋」的奧運忠實觀眾，幾乎每晚通宵直擊各項賽事，果然年輕就是本錢！她說：「我由奧運開幕式開始『全勤』，看到偶像Celine Dion公佈患病後再次公開演唱，感動得眼濕濕，她對音樂的熱情真的令我佩服！之後每晚都被精彩賽事吸引，尤其是港隊的表現感動了全港巿民，看到江旻憓在女子個人重劍決賽反超前時，全家一起尖叫，最後摘下金牌，過程相當勵志，而她於賽後的訪問同樣真誠又可愛，笑容甜美，就算素顏也很漂亮，絕對是我心目中的女神！

至於『劍神』張家朗當然也是我的男神，他奪金過程更是驚險，最後3劍緊張到不能呼吸，心臟恍如漏了一拍，當裁判宣佈終極結果時，我開心得彈起！凌晨看完緊張刺激的賽事後，我當然有響應張家朗呼籲，繼續返工加油，哈哈！」談到「女飛魚」何詩蓓接連在女子200米自由泳及100米自由泳中奪牌，Yumi更大呼興奮：「最欣賞她總是笑容滿臉，從容不逼，非常了解自己的長處，可見她的心理質素相當好，我也希望學習她時刻準備充足，任何時候都可以既輕鬆又充滿自信的態度去面對挑戰。」

鍾柔美封張家朗做男神。（資料照片）

從奧運賽事中獲正面啟發

正如所有運動員一樣，勝不驕敗不餒，Yumi認為生活必定有高低起伏，應勇敢面對人生中的各種挑戰。她說：「放榜前幾天難免有點壓力，但放榜後反而鬆一口氣，因為我跟自己說過，無論成績如何都要保持平常心，目前已經向大學聯招遞交了表格，只能等待結果，這些事急不來，順其自然吧！正如睇張家朗及江旻憓的劍擊比賽一樣，就算落後也不能心急，越心急反而越容易出錯。還記得張家朗於摘金後的訪問中說過，教練一直提醒他不要再回想前一劍，反而要專注思考下一劍，就算遇上不如意，也要堅持到底，所以我當然要聽男神的話，努力準備即將拍攝的新劇，雖然我從小有演出經驗，但今次與好戲之人邵美琪飾演母女，壓力的確不少，我會以『決一劍』的精神繼續努力，希望大家也能從奧運賽事中得到正面的啟發！」

鍾柔美認為生活必定有高低起伏，應勇敢面對人生中的各種挑戰。（資料照片）