專訪｜莊韻澄與霍哥合照會被鬧　偷看外置硬碟戀情遭逐一「鞭屍」

莊韻澄（前名莊端兒，Xenia）自從宣布與經理

人呂成忠（Joe）離婚，二人連日來隔空駁火，公說公有理，婆說婆有理爭執不下。莊韻澄現身接受《香港01》訪問，稱不想與任何人繼續罵戰，只想回應不實指控。莊韻澄稱婚後，未知是否女尊男卑的關係，另一半開始對她精神虐待，即使她在懷孕，呂成忠（Joe）亦不斷挑起事端吵架，令她多次受不了而作出極端行為，務求令對方冷靜。

即使懷孕，準前夫仍不會讓步安撫莊韻澄情緒。（陳順禎攝）

懷孕仍飽受言語暴力：我都唔想傷害自己

「有次我個肚好大，又嘈交，我沖緊涼，咁我就話『你唔好再嘈啦，你再嘈我就開凍水淋自己，嗱我大肚呀吓，要醫生會病』都唔停，有時真係太煩，我話我唔得啦，我要行開透啖氣，有時會行去露台行去窗邊，咁佢繼續喺度嘈，會話你再嘈我真係跳落去呀吓，你好停啦！（氣話？）係啦，大家鬧交一定有呢啲說話，又有一次我大緊肚喺車啦，又喺度嘈，我話你再嘈我就解安全帶，我未開車門，當然我唔會跳車，我要你停呀其實，所有嘅動作或者語言我都係想你停，我都唔想傷害自己，但都無辦法啦已經。」莊韻澄長期受到言語暴力，一時失去理性，才會說出這些的意氣說話。

不獲體諒！（IG/@xeniachong）

偷看外置硬碟 過去戀情逐一「鞭屍」：話我好淫賤

她更透露準前夫會偷看她的外置硬碟，更會遂一審問似足「鞭屍」：「佢會話我有好多男朋友，其實唔係好多個，好似4個咁上下。佢又會話你又話你以前得3個男朋友？你講大話，我話好正常呀嘛，你係我男朋友，你係我老公我都要留個好印象，都係善意謊言，然後睇晒所有相，又會話食煙嘅做唔到你男朋友？我話係呀，但我同咗佢一齊之後先知，咁我都要比時間人改，好似我畀時間你改咁，真係循循善誘咁講。我話點解你要攞我啲過去嚟懲罰我？嗰啲係03年嘅男朋友，06年同埋13年？又話我同啲男人影埋啲床上相，我話唔係呀，嗰啲係藝術相，我係半祼，但啲頭髮係遮住，藝術相但我有着褲，之後又話我好淫賤，影埋啲咁嘅嘢，我話我不嬲都係性感，我話你睇中我都係我性感啫，我不嬲都性感路線，而且啲相我係冇公開，真係我私隱嚟。」莊韻澄稱對方明知她第二日要通宵工作，依然會不斷煩憂：「你係我經理人你會唔會咁樣搞我？我第二日要做嘢㗎大佬，我養緊你㗎大佬，你比條生路我行吓。」

莊韻澄稱準前夫當然亦是喜歡她性感。（IG/@xeniachong）

由準前夫親先操刀！（IG/@xeniachong）

莊韻澄一向行性感路線！（IG/@xeniachong）

與霍哥影相打爛醋埕：返到去又會俾佢鬧

除此之外，準前夫亦會經常打爛醋埕：「可能一班朋友聚會，有個男仔幾靚仔，藝人嚟，又考到好多牌，我話好叻喎，返到去又會俾佢鬧，話我做咩讚第二個男人，我都係由衷讚美，又唔係對佢好有意思。譬如我同霍哥影相又會鬧，咁我係幕前，有時我哋都會呃Like，你話係我經理人你知運作㗎嘛，呢啲都係小事，好多好多。」

霍哥！（IG/@xeniachong）

呃Like都會出事！（IG/@xeniachong）