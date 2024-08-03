鄭中基宣布與經理人終止合作　老婆5小時前仍TAG對方疑點重重

鄭中基今日（3日）突然出Po宣布與合作超過十年的經理人湘姐（何慶湘）分道揚鑣，他更指對方有工作及道德操守方面問題：「本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」鄭中基更透露「因個人情緒及健康問題」，決定於下個月高雄演唱會後離開，好作休息，並多謝粉絲一路支持。Post一出，不少網民都指一直以為鄭中基是「機動娛樂」的老闆，而鄭中基的老婆前有線娛樂主播余思敏（Sammie）5小時仍有在IG TAG湘姐，疑點重重。

鄭中基帖文一出令人嘩然。（鄭中基FACEBOOK）

鄭中基8月3日下午約2時45分再度更新，指9月尾2場高雄演唱會後會暫時休息。（鄭中基FACEBOOK）

二人一直合作無間。（IG/@sheung_sheung_sheung）

不少網民相信鄭中基要與合作超過十年的經理人終止合作，一定是經過心思熟慮。但出Po前5小時，老婆余思敏（Sammie）就一如以往TAG湘姐，更寫道：「Something are coming,want to see?」

是宣傳?定叫大家食花生?（IG截圖）

而翻看湘姐IG，她在2019年2月20日才公開自己經理人的身份，她寫道：「份再好嘅工都總有幾次好想離開嘅時候，但每次諗起咁難先建立到一個咁信任嘅關係，再加上我有情有義嘅個性😎，最後我就由死𡃁妹做到中年少女。既然留低就要做多啲、做好啲，所以幾個月前機動娛樂就橫空誕生咗，然後Stephanie加入咗我哋，佢會接替我原來嘅工作，依家姐姐正式宣布呢個moment我會開始幫首領接洽工作（簡稱：R生意💰），所以以後關於機動娛樂、首領同阿稍嘅工作都可以搵我，歡迎大家隨便些牙我電話出去，多謝指教🙆🏻‍♀️！ 」