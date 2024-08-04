人氣花旦街頭拍戲竟被網民話唔識佢　曾被狠批樣貌一世做不到女一

高海寧（高Ling）近年憑着內地劇《三十而已》以及去年底熱播的TVB劇集《新聞女王》令人氣再創高峰，她更憑《新聞女王》入面飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受大家讚賞。高Ling在內地也非常受歡迎，最近參演了內地綜藝節目《無限超越班2》引起不少關注，成功吸納了很多內地粉絲，她在接受訪問時就表示自己會同時兼顧香港以及內地的市場，在兩地都相當有人氣。

高海寧最近曝光率很高。（高海寧微博圖片）

高海寧穿上一件深藍色幼身吊帶連身裙。(ig@sammkoling)

高海寧身材Fit爆。(ig圖片)

今日有內地網民於社交網分享了月前在香港偶遇高海寧的短片，以「五一去香港HK偶遇明星」為題，留言寫道：「翻相冊發現當時好多人在那，我也去湊了熱鬧，是一個明星在拍戲，可惜我不認識她哈哈哈」，從片段中可見高海寧正在街頭進行拍攝工作，有不少途人在圍觀，可是來自內地的博主卻竟然不認識她。

高海寧在街頭拍戲。(小紅書)

高海寧在街頭拍戲。(小紅書)

高海寧在街頭拍戲。(小紅書)

高海寧在《無限超越班2》節目中曾提到已經入行15年，大爆在TVB工作的見聞，當中更談到拍劇不用試鏡直接點名，以及曾被導演諷沒有「主角相」，一世只能做配角。高海寧指自己入行15年，直到近年才獲演出較重戲份的角色，她回憶曾被導演諷刺一世做不到女主角：「我出道15年，其實大部分都是配角，我記得有一個導演跟我說過一句話，你長這樣子，你一輩子也不會做女主角。當初那句話是覺得我沒有主角相。」

網民分享了她偶遇高海寧的合照。(小紅書)

高海寧去年憑劇集《新聞女王》爆紅，奪得台慶頒獎禮「最佳女配角」。（IG圖片）