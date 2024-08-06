李修賢驚揭傅聲致命車禍「罪魁禍首」　曾攞掃把追打晚景極淒涼

71歲李修賢曾參演過多部警匪片，憑正義凜然的警察角色深入民心。近來李修賢頻頻拍片憶當年。李修賢日前拍片回憶已故好友、動作巨星傅聲。李修賢提到，與傅聲是識於微時的好友，心痛對方英年早逝。

傅聲是已故動作巨星。（YouTube截圖）

李修賢談到1983年7月6日車禍當天，傅聲與好友汪禹去清水灣哥爾夫球俱樂部食飯，食完駕車離開經過大清水灣。傅聲哥哥駕保時捷，李修賢指汪禹駕另一架車，在單程路與傅聲哥哥賽車，「傅聲的車在這條路，汪禹的車在旁邊這樣過來一壓，前面有車過來，一壓一迫，他們開著車就往山上去躲一躲，剛好就在那個彎，發生交通意外。」翌日傅聲傷重不治逝世。

李修賢談好友。（抖音）

李修賢直斥汪禹是「王八」，「我恨死這個人。」李修賢指汪禹人緣極差，「其實整個邵氏的人都討厭得他不得了，尤其我們年輕那一輩，很多人看着他都要打他。」李修賢稱，70年代汪禹未入邵氏前，常在尖沙咀重慶大廈見到汪禹問人攞錢食飯，其後汪禹托關係入邵氏後一度不獲看重，後因拍劉家良的戲爆紅後變得更囂張，「不得了，在公司裏面目中無人，這個人對工作人員態度、囂張呀，我每次看見他都『哼哼』苦笑。」李修賢稱年輕時好火氣，「我一定會揍他，他要是說甚麼。」李修賢透露，

意外發生後汪禹極自責，又無工開，李修賢說：「而且他躲在外面，告訴人家吃狗屎，一大堆爛事情。」隨後汪禹到廟街擺地攤。李修賢一次見到汪禹，「我拿着掃把追着他來打。」又指對方晚景淒涼，人不似人，「生不如死，去到哪都被人家罵。」李修賢稱汪禹2008年「吸毒吸到到沒錢，然後死掉了。」並直言這是他撞死傅聲的報應。

李修賢極憎恨汪禹。（電影截圖）

李修賢回憶意外發生經過。（抖音）