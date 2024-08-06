華姐冠軍人妻連環被偶遇淡妝生圖靚到發光　衣着打扮揭一驚人特質

現年40歲的鍾嘉欣（Linda）於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚，婚後3年抱兩先後誕下大女Kelly與二仔Jared，2022年再誕下孻女Anika，組成了五口幸福之家。Linda婚後以家庭為重，生活以子女為重心，偶爾才會抽時間返港接Job，大部分時間都是用來陪伴家人。鍾嘉欣並沒有放棄她的演藝事業，今個月她會在廣州舉行個人演唱會，近日她又返香港了，還多次被網民偶遇。

鍾嘉欣同老公激罕放閃。(ig圖片)

Linda有3個小朋友。(ig圖片)

繼前日有網民於社交網分享了他在香港偶遇鍾嘉欣的合照後，昨晚又有從內地來港旅遊的網民偶遇了鍾嘉欣，並把合照放到社交網分享，以「再遊香港HK偶遇嘉欣 bb」為標題，留言寫道：「鼓起勇氣向明星合照是什麽感覺。」又透露是昨天拍攝的合照。相中可見鍾嘉欣置身兩名內地粉絲中間，面露親切友善的微笑，白到發光，相當靚女。戴上防曬帽的她，在高達35度的氣溫下，竟然身穿長袖外套，耐熱能力驚人。有網民就表示十分羨慕博主可以偶遇鍾嘉欣兼一起合照。

鍾嘉欣與兩名偶遇她的內地網民合照。(小紅書)

網民在香港偶遇鍾嘉欣。(小紅書)

年前曾有網民指鍾嘉欣不喜歡被偶遇時合照，不少人試過遭她拒絕。有網民甚至指她「人前人後兩個樣」、「電視上見的親切形象是扮出來的」、「人品差」。有網民就撐嘉欣，認為明星在私人時間不想合照也很正常。今次網民連環偶遇鍾嘉欣並成功與她合照，可說是粉碎了有關傳聞。

鍾嘉欣身材fit爆。(ig圖片)

鍾嘉欣身材fit爆。(ig圖片)

鍾嘉欣身材fit爆。(ig圖片)

鍾嘉欣身材fit爆。(ig圖片)

鍾嘉欣身材fit爆。(ig圖片)

鍾嘉欣與三名寶貝仔女。(ig圖片)

鍾嘉欣與三名寶貝仔女。(ig圖片)

鍾嘉欣keep得好好。(ig圖片)

鍾嘉欣keep得好好。(ig圖片)