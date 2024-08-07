準人妻被偶遇獲讚真人靚過上鏡　曾提名金像獎影后將嫁猛料醫生

現年39歲的衛詩雅入行多年演出過無數影視作品，也曾擔演過女主角，亦憑電影《不日成婚2》獲提名第42屆香港電影金像獎最佳女主角，可惜未能贏得影后殊榮。她一直未能走紅，但仍默默耕耘努力工作。衛詩雅的戀情一直都很低調，今年6月底她突然在社交平台上分享兩張求婚戒指照片，宣布接受拍拖兩年半的圈外醫生男友求婚，成為準人妻。

去年3月開張時，衛詩雅亦以女友身份到場祝賀，更在准交平台上載了二人的合照。（IG圖片）

衛詩雅接受男友求婚。（IG圖片）

好大粒鑽石。（IG圖片）

昨日有網民於社交網分享了香港偶遇衛詩雅的合照，留言寫道：「赤柱偶遇香港女明星，真人比上鏡好看 #衛詩雅」。從相中可見，衛詩雅身穿米色入膊背心配同色長褲，化上淡妝的她在原相機之下依然相當靚女，難怪獲讚真人靚過上鏡。衛詩雅狀態絕佳，有愛情滋潤的她將成為最美的新娘子。

衛詩雅於赤柱被偶遇。(小紅書)

衛詩雅於赤柱被偶遇。(小紅書)

衛詩雅的未婚夫是香港私人執業多年的醫生周祉安，他去年在中環開設大型醫學美容中心。翻查周祉安醫生的簡介，看到他擁有多個專業資歷，包括有：香港大學內外全科醫學士、香港大學醫學內科診斷及治療深造文憑、倫敦大學臨床皮膚學深造文憑、卡廸夫大學實用皮膚科文憑、悉尼大學兒科文憑、澳洲蒙納殊大學家庭醫學碩士、蒙納殊大學家庭醫學深造文憑、香港家庭醫學學院家庭醫學文憑、香港大學家庭醫學及基層醫療學系名譽臨床助理教授，相當猛料。