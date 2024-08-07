吳浩康開騷準備向「家居女漢子」老婆示愛　暫時未見同行張致恆

由於今次開騷籌備時間一個月都未，所以吳浩康都話有啲緊張。（梁碧玲攝）

吳浩康（Deep）將於周六舉行演唱會，今日（7日）綵排時，他唱完《擇日失戀》後透露由於籌備時間緊迫，所以心情略為緊張。今次以「男歌」為主題，吳浩康表示會借機會向太太講心底話，問到是否做錯事，他說：「有好多嘢，因為我哋嘅婚姻係好短速，婚禮又未有，就算有宣言都頂唔返，之前唔夠膽諗婚禮，因為經濟唔係咁好，但而家順利啲，其實都想⋯但最近要搬屋，所以希望明年補擺。（想咩形式？）一定要跟老婆所諗，能力範圍內，海外仲好，少人啲去到。」

郭思琳5月時曾上載手腕瘀傷照片。（IG圖片）

吳浩康與郭思琳（Margiela）於2022年奉子成婚，吳浩康認為自己一直欠對方一個求婚、婚禮，他又表示如果成事的話，賓客將會一整晚都聽到自己嘅歌聲，仲笑言大部分預算都會用在音響上，而婚紗照亦會再影一輯。而提到之前老婆上載手腕瘀傷照片，而惹來家暴疑雲，吳浩康表示：「佢成日搬嘢，之前拆完櫃啲紙盒，佢等唔切我返去搬，自己搬晒十幾盒，太硬朗嘅女人好難避免會瘀，佢話係家居女漢子。」

吳浩康希望明年補擺婚禮。（梁碧玲攝）

另外，張致恆考取地盤平安卡，近日已於地盤開工，但吳浩康近日因要籌備演唱會而未有返工，所以暫時未有機會相遇，而佢亦未有特地向對方傳授「職安真漢子」心得。