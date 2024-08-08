鄭中基被問最喜歡公司哪個員工回答極曖昧　與女經理人關係惹猜想

前日（6日）鄭中基撰長文自爆患抑鬱症，並指自己患病後做了錯誤決定，選擇飲酒逃避現實等等。鄭中基的最新聲明提到，自己於幕前大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，雖然若無其事，但「咁多年嚟我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。」他重提2000年於機艙醉酒鬧事令人失望，亦罕有地談及自己當年與蔡卓妍秘婚一事，坦承：「呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。」鄭中基疑計劃暫時退出娛樂圈，。此舉引起了廣泛關注，有不少人甚至猜測可能與其婚姻狀況有關。昨日網上更出現疑似「偷食證據」的討論，引起外界關注。

鄭中基擁有幸福家庭。(ig圖片)

有網民又翻查記錄，重溫了鄭中基於今年4月時為慶祝機動電視台RTV的YouTube channel超過六十萬訂閱，拍攝了的一條Q&A的影片。他在片中一一回答觀眾們的提問。當被問到最鍾意公司邊個員工時，鄭中基之表示大家各有特質，最鍾意「需要時幫到手嗰個」，最後在大家起哄下講出秘書Judy的名字。而當觀眾問及湘湘幾時搵到男朋友時，鄭中基及何慶湘就齊齊表示：「呢啲我哋答唔到」，隨後再表示：「我唔鍾意啲細過我嘅」回答得相當曖昧，不禁惹來網民猜想鄭中基與女經理人湘湘的關係。

鄭中基被問最喜歡那個員工。(youtube截圖)