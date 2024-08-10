森美竟然叫大家唔好再睇丁子朗做戲　麥美恩最愛「情慾畫」？

丁子朗日前（8日）於上環舉辦首個個人畫展，作為「家人」的森美及麥美恩亦有到場支持，森美接受《香港01》訪問時表示並不是第一次欣賞丁子朗的畫作，之前就已經欣賞過：「上一次佢都係喺呢度搞過畫展，不過就同幾個artist一齊。」他又指丁子朗有一幅之前曾參展的畫作今次都有展出，而麥美恩則表示自己是第一次欣賞他的作品。

丁子朗日前（8日）於上環舉辦首個個人畫展，作為「家人」的森美及麥美恩亦有到場支持。（胡凱欣 攝）

森美大讚丁子朗「樣樣皆能」：「估唔到佢都幾有才華，樣樣皆能，功夫佢又識，韓文佢又識，跳舞又識，唱歌佢又識，做戲又識。我見佢啲畫呢，個畫功都進步咗好多，佢應該係被演戲耽誤咗嘅藝術家，我勸大家幫一幫佢，盡量唔好再睇佢做嘅劇。投資佢啲畫，你買返一兩幅可能仲有機會，唔好搞佢啦你哋，唔好再睇佢啦！唔好再鍾意佢啦！」麥美恩即嚇森美：「樂小姐一陣出現！」森美即「淆底」認錯：「Sorry，樂小姐，我收返晒頭先講嘅嘢！其實佢係一個多線發展嘅藝人，相當之難得㗎啦。」

森美大讚丁子朗「樣樣皆能」。（胡凱欣 攝）

麥美恩亦大讚丁子朗：「因為佢諗到自己嘅另一面啊，同埋佢拍緊劇啊，呢樣嘢先最犀利，佢已經唔夠瞓㗎啦，但係佢好有熱誠去做呢件事，所以好叻啊！」森美同麥美恩都不忘搞笑地說丁子朗因為畫畫，所以沒心機拍劇：「套劇好彩有黎耀祥喺度。」

麥美恩亦大讚丁子朗好有熱誠。(胡凱欣 攝)

森美及麥美恩提到在丁子朗19歲時已經認識他，當中可以看到他滿滿的熱誠，更指他「唔會攰」：「前排佢要做男團嘅時候，佢唱歌跳舞，佢重新再學過又得，嗰陣時塊面唔係白色到變白又得，而家深色返又得。」麥美恩覺得丁子朗不會讓框框限制自己：「佢個時間表不停咁衝緊好多嘢！每一次同佢傾偈都update緊你做緊另一樣嘢啊？」更指丁子朗做每一件事都很正面，滿滿的正能量。

森美及麥美恩提到在丁子朗19歲時已經認識他，當中可以看到他滿滿的熱誠。(胡凱欣 攝)

丁子朗思維成熟，是陽光大男孩

對於有些畫作丁子朗是在心情差時畫下，被問到有沒有曾向他們抱怨時，森美及麥美恩都「耍手擰頭」，麥美恩更指反而是丁子朗聽她抱怨比較多：「佢係開解我比較多」。麥美恩表示自己雖然與丁子朗相差10年，但他的思維成熟，凡事都向好方向想，像有陽光照射着他一樣。

被問到丁子朗有沒有向他們抱怨時，森美及麥美恩均「耍手擰頭」。(胡凱欣 攝)

麥美恩最欣賞丁子朗的畫作竟然是……

麥美恩對於丁子朗畫的「情慾畫」更「心心眼」：「我好鍾意佢啲情慾畫㗎！」森美即打斷她表示丁子朗可能想表達的意思不是「情慾」，怕她誤會了，企圖糾正麥美恩對丁子朗畫作的誤解，更指手上的是蜜糖。

森美企圖糾正麥美恩對丁子朗畫作的誤解，未必是「情慾畫」。(胡凱欣 攝)

丁子朗唔係一個「演嘢」嘅人？

森美及麥美恩被問到有沒有見過其他畫作，但二人就指丁子朗「收收埋埋」，森美說：「佢唔係一個好高調地演嘢嘅人。」二人又大爆丁子朗鏡頭前後差距很大，因為鏡頭前，他是一個很愛說話的人，但鏡頭後他是一個沉默寡言的人。

森美及麥美恩被問到有沒有見過其他畫作，但二人就指丁子朗「收收埋埋」。(胡凱欣 攝)

森美更憶起當年曾與丁子朗去拍旅遊節目，當時他發現丁子朗原來會韓文，像發掘了新寶藏一樣。而麥美恩亦相當驚訝謂：「佢唔係一個show off嘅人！」兩位大哥哥及大姐姐果然很疼愛丁子朗，整個訪問都不停大讚他的好。

森美更憶起當年曾與丁子朗去拍旅遊節目，當時他發現丁子朗原來會韓文。(胡凱欣 攝)