丁子朗舉辦個人畫展公開內心最赤裸一面　大爆冼靖峰最愛呢幅畫

丁子朗日前（8日）於上環一畫廊舉辦首個個人畫展"Who Are You?"，他打扮得十分帥氣地現身畫廊，一班好朋友森美、麥美恩、冼靖峰及余宗遙到場為他打氣。

丁子朗日前（8日）於上環舉辦首個個人畫展，一班好朋友森美、麥美恩、冼靖峰及余宗遙到場為他打氣。(胡凱欣 攝)

丁子朗接受《香港01》訪問時表示今次畫展以「順其自然」的心態去辦：「我搞呢個畫展我係好平靜好chill，ok啦順其自然啦，但去到今朝嘅時候真係有啲緊張，今日就係個show day啦，我有好多朋友嚟啦，好多人嚟支持，所以我都好緊張。」他亦很擔心大家怎樣看他的畫作，而且腎上腺素立即飆升，因為感到興奮。

丁子朗接受《香港01》訪問時表示今次畫展以「順其自然」的心態去辦。(胡凱欣 攝)

丁子朗表示今次畫展的畫作沒有公開過給大家看，加上家中有一間房是用作「畫房」：「所以我冇乜點畀過人睇！因為我好多都係屋企畫㗎，屋企畫完之後就擺咗喺屋企，因為我覺得需要一個好好嘅空間，咁所以好多畫都係喺屋企冇畀人見過。」他說今次是第一次把畫作展示於朋友眼前。

丁子朗表示今次畫展的畫作沒有公開過給大家看，加上家中有一間房是用作「畫房」。(胡凱欣 攝)

被問到在場的畫作中，有沒有一張是在場朋友最喜歡時，丁子朗則指其中一張有關蜜糖的畫作，冼靖峰就有意見：「冼靖峰就話嗰幾幅蜜糖嘅畫就諗起佢自己，我就唔知點解佢諗起佢自己啦！可能佢好鍾意食蜜糖？」但他一邊說一邊笑，可見他跟冼靖峰的親密程度，也許冼靖峰想把自己比喻成畫中的蜜糖，與丁子朗「蜜不可分」。

被問到在場的畫作中，有沒有一張是在場朋友最喜歡時，丁子朗則指其中一張有關蜜糖的畫作，冼靖峰就有意見。(胡凱欣 攝)

丁子朗表示畫展的主題是想表達「愛」，他很高興朋友們在他的畫作中找到連繫：「我覺得係一件好浪漫嘅事，因為我嘅畫都係走一個浪漫風啊我覺得，人與人之間嘅關係。」

丁子朗表示畫展的主題是想表達「愛」。(胡凱欣 攝)

在場的十五幅畫作中，到底那一幅才是丁子朗的最愛？

丁子朗表示很難選，因為這些都是他的「babies」，他選不到一幅最愛的，但他就指「熊啤啤」的一幅是他放了最多情感在裏面。

丁子朗表示很難選，因為這些都是他的「babies」。(胡凱欣 攝)

對於森美及麥美恩接受訪問時表示對丁子朗畫的「情慾畫」充滿好奇及喜愛，但他卻不知道情慾畫是哪一幅：「邊方面情慾？諗都諗唔到！開心嘅，就因為每個人睇幅畫都有自己嘅諗法，但其實嗰三幅畫係講自己個人嘅一啲background。」其實丁子朗是想表達在他人生中三樣最重要的東西，分別是「食物、愛、酒」，因為三樣東西都很浪漫，他覺得是人生中不可或缺的。

森美及麥美恩接受訪問時就對丁子朗畫的「情慾畫」充滿好奇及喜愛。(胡凱欣 攝)

這三幅畫作丁子朗都表示是他內心最赤裸的一面，因為都是自己的第一身感覺，至於這個最赤裸的一面被公開，他就不覺得尷尬：「人生出嚟就係赤裸，因為赤裸，咁先更貼近你個心靈。」