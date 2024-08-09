方力申奧運偷閒去法王御廚餐廳　歎46年靚紅酒價值6位數

四年一度盛事，奧林匹克運動會於法國巴黎進行得如火如荼，閉幕禮將於8月11日即香港時間8月12日的凌晨3時舉行。代表TVB去採訪巴黎奧運的方力申早前已率先完成工作，把握時間在法國當地觀光兼且品嚐當地美食，豪嘆價值6位數紅酒﹗



方力申在巴黎奧運行程相當密集。（IG：@alexfongliksun）

方力申代表TVB到法國採訪巴黎奧運。（IG：@alexfongliksun）

方力申做足功課。（IG：@alexfongliksun）

方力申在巴黎奧運行程相當密集。（IG：@alexfongliksun）

方力申在巴黎奧運期間表現出色，網民封為「採訪界世一」。隨著香港游泳隊的賽事結束，方力申的任務也隨之結束，他分享了自己最近訪問的餐廳和所品嚐的美食，曾在一家擁有數百年歷史的餐廳用餐，並透露自己品嚐了一瓶價值13.5萬港元的紅酒：「靚景好feel嘅fine dining… 老友Patrick太太Joanna生日飯，有幸飲咗支Magnum 1978 Henri Jayer 紅酒，盛惠港幣十三萬五千，我諗我飲咗四萬蚊。」好拍檔黃翠如也留言表示羨慕：「你嗰支酒，我想聞一啖。」

方力申與TVB採訪巴黎奧運拍檔，抽空去品嚐美食。（IG：@alexfongliksun）

方力申與TVB採訪巴黎奧運拍檔，抽空去品嚐美食。（IG：@alexfongliksun）

方力申與TVB採訪巴黎奧運拍檔，抽空去品嚐美食。（IG：@alexfongliksun）

方力申與TVB採訪巴黎奧運拍檔，抽空去品嚐美食。（IG：@alexfongliksun）

此外，方力申去到一間數百年歷史的餐廳Tour D’ Argent，是法國國王亨利三世的御廚在1582年開業，更可以食埋靚風景，現時成為名人、明星會到訪的餐廳。小方又與鄭衍峰和何振然一同前往一家極具特色的粉紅色餐廳享用美食：「我哋三條友路過見到好靚就入去打卡，啲自家製生啤好正！pizza又好味！」從他們分享的照片中可以看到，整個餐廳浸泡在粉紅色調中，更在法國食火煱相當特別。

方力申去到一間法國國王亨利三世的御廚在1582年開業，有幾百年歷史的餐廳Tour D’ Argent食Fine Dining。（IG：@alexfongliksun）

方力申與同事到粉紅餐廳。（IG：@alexfongliksun）

方力申到處品嚐美食。（IG：@alexfongliksun）