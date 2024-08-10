龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正被飛出慈善騷　本尊首開腔11字回應

曾參加TVB節目《中年好聲音》而爆紅的43歲龍婷人氣相當強勁，她自從參加比賽後‪商業演出接不停，不過她早前被爆出與65歲已婚演唱會製作人丘亞葵車廂激吻「Hello Kiss」斷正惹起全城關注，導致瞬間形象插水，有消息指她已經被公司雪藏。龍婷原定即將在本月（10日）演出《星光熠熠耀保良》，但目前已經落實踢出演出名單，對此龍婷接受《香港01》 電話訪問時，被問到現階段的心情，她則以11字就事件回應，她說：「你打俾我公司，唔該晒，拜拜！」

曾參加TVB節目《中年好聲音》而爆紅的其中一位參賽者43歲龍婷人氣相當強勁。（陳順禎攝）

龍婷丘亞葵否認緋聞

講到龍婷被爆出與65歲已婚演唱會製作人丘亞葵車廂激吻後，她自此開始就一直「潛水」，不過她有透過TVB否認二人有感情關係。事件的男主角丘亞葵則否認緋聞，指自己與龍婷清清白白，「拍Pat Pat」只是攝影角度問題，而「激咀」之說更是誇張，二人只是Hello Kiss。另外更有消息指出自稱龍婷前鄰居大爆她一早已婚，傳她早在一年前就已離婚，更誕下一名女兒。

龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正就一直「潛水」，不過透過TVB否認二人有感情關係。（fb@Vigo Yau）

至於《星光熠熠耀保良》的演出名單刪走龍婷的名字，監製何小慧最近就事件回應傳媒證實龍婷不會參與演出，不過對於辭演或是被飛出節目，她表示只是TVB通知，龍婷屆時將不在港。而曾經參加《中年好聲音》的周吉佩昨日（9日）出席《星光熠熠耀保良》綵排，被現場媒體問到有關龍婷的演出部份有所更改，他指龍婷雖然有出席6月的記者會，不過後來收到歌單時已得知沒有她的部份，並透露對方正在休息階段，也有曾經發訊息問候，而龍婷也有大方回覆他：「搞到大家，唔好意思！」

《星光熠熠耀保良》監製何小慧最近就事件回應傳媒證實龍婷不會參與演出。（網上圖片）

龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正惹起全城關注，導致瞬間形象插水。（fb@Vigo Yau）