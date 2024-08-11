TVB男星千呎豪宅巨廳能容納至少20人　室內有鞦韆滑梯80吋電視

34歲前男團天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）近年加入TVB間中參演劇集，亦在綜藝節目《福祿壽訓練學院》憑扮嘢而為人熟悉。去年Gordon與前女子組合Freeze成員陳樂榣奉子成婚，同年誕下女兒Gia，加上9歲繼女Aria組一家四口。Gordon現居月租4萬5港元的千呎豪宅，日前兩夫婦在小紅書分享為葉媽媽及葉婆婆在豪宅慶生的片段，舉行客廳非常闊落，容納近20人也不擠迫。

葉泓聲（Gordon）與前女子組合Freeze成員陳樂榣奉子成婚。（IG圖片）

兩人不時在社交平台放閃。（IG圖片）

Gordon與太太陳樂榣在小紅書分享為葉媽媽及葉婆婆慶生的片段，兩人除了買花集禮物之外，更特別炮製了一頓豐富的海鮮餐，總共花了7695港元，當晚有十多人一起慶祝，非常溫馨。不過引起網民注意的，就是Gordon的千呎大屋，寬敞飯廳擺放一張8人雲石長飯枱，另一邊就放了大梳化、按摩椅、兩個豆袋梳化，還有一組給B女玩的BB鞦韆、滑梯及軟墊，牆上掛有一個約80吋的大電視。落地玻璃外還有小陽台，可遠眺紅館及城市景色。

Gordon與太太陳樂榣分享為葉媽媽及葉婆婆慶生。（IG圖片）

千呎豪宅能容納今近20人。（IG圖片）

兩夫婦更特別炮製海鮮餐。（小紅書）

總共花了7695港元。（小紅書）

Gordon兩夫婦初初搬到新居時，亦有拍過新居開箱片段，更公開主人房的格局。主人房空間感十足，內有一張King Size大床，還設有衣帽間及套廁，旁邊亦有位置打造兩夫妻的小空間。房內亦暗藏小型衣帽間，擺滿二人服飾及名牌包包。

Gordon兩夫婦初初搬到新居時，亦有拍過新居開箱片段。（小紅書）

客廳寬敞。（小紅書）

主人房空間感十足。（小紅書）

月租45000萬港元。（小紅書）

仲有小型衣帽間。（小紅書）

至於大女Aria的睡房，目測面積約70呎，內有高架床，上層是床鋪，下層連書桌、書櫃及衣櫃，另一邊是收納架，擺滿了化妝品及玩具等大量雜物，更有小型護膚品冷藏箱。

大女Aria的睡房，內有高架床，上層是床鋪，下層連書桌、書櫃及衣櫃。（小紅書）