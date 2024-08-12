唔止三上悠亞！　呢9位日本AV女優來港「掘金」仲玩埋AV主題

日本AV文化對香港男性來說一直都有影響力，提到日本AV女優幾乎都會雙眼發光。近年日本AV女優除專注於本業外，亦多了不少出國見粉絲的機會，例如每年台灣舉行的成人展，都會有如三上悠亞、河北彩伽、新有菜以及大大小小幾十位AV女優，同時這些AV女優的經理人公司亦愈來愈顧及香港市場，願意到港一遊出席活動或粉絲見面會，例如今年就先後有天使萌、八掛海到港。



早年三上悠亞經常到香港玩。（網上圖片）

上年波多野結衣、大槻響兩人出席粉絲見面會。（資料圖片）

日本AV界「最強人造人」的AV女優深田詠美快閃襲港。（葉志明 攝）

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6月份河北彩伽（河北彩花）曾到香港出席粉絲見面會。（資料圖片）

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不得不提幾乎長駐香港的浜崎真緒（DJ Mao），基本上每一兩個月就會見到浜崎真緒在香港出席活動或在夜場打碟。（資料圖片）

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桃乃木香奈曾受邀出席在港的遊戲發布會。（資料圖片）

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主演《東京愛情動作故事》的女優桃乃木香奈來港時還去了香港迪士尼樂園。（IG圖片）

去年相澤南到港，仲坐埋地鐵。（IG圖片）

日本女優相澤南親自到旺角掃街食地道小食。

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前日本AV女優相澤南。（網上圖片）

日本AV女優出席攝影會及粉絲會一點都不意外，甚至可說是她們工作的一部分。不過，近年日本AV女優似乎有大舉到海外搵真銀的趨勢，除了去就近的台灣外，還時常都會來港，又或者參與香港的綜藝節目、劇集等，而且受歡迎程度絕對不輸一些本地明星。

再「講白啲」，對AV女優的經理人公司來說，與其將旗下藝人留在日本拍片，倒不如安排她們到海外與粉絲見見面，順路又可以賣一賣週邊產品，又可以催谷人氣，更重點的是還有錢落袋，實在是一舉三得。

早年曾到中國內地發展的蒼井空，以及在台灣異常吃香的「暗黑林志玲」波多野結衣就是早期成功的例子。

天使萌唔止拍過《東京愛情動作故事》，仲嚟過香港。

天使萌擁有高人氣。（IG圖片）

八掛海係近期人氣氣急升嘅日本AV女優。今年6月曾到港出席女僕主題的粉絲見面會，夠晒創意。（截圖@SIXTOY）

《東京愛情動作故事》講述香港A0毒男周國斌遠赴東京。

八掛うみ（八掛海）（IG@yatsugake_umi）

日本AV女優Miru亦曾出席校服主題粉絲見面會。（截圖）

伊藤舞雪嗰次就玩機場主題。（截圖@SIXTOY）

伊藤舞雪（X@mayukiito）

櫻空桃呢次見面會就直接喺和室主題一齊飲嘢。（截圖@SIXTOY）

櫻空桃呢次見面會就直接喺和室主題一齊飲嘢。（截圖@SIXTOY）

涼森玲夢粉絲見面會玩夏日祭典主題。（截圖@SIXTOY）

涼森玲夢粉絲見面會玩夏日祭典主題。（截圖@SIXTOY）

涼森玲夢粉絲見面會玩夏日祭典主題。（網上圖片@SIXTOY）

近距離接觸？（截圖）

涼森玲夢。（網上圖片）

據現時流出的消息，未來還會有4位日本AV女優到港

以身材見稱的神木麗。（IG @rei.kamiki）

松本一香將於8月17日至18日到港出席見面會兼小惡魔主題攝影會。（截圖）

松本一香將於8月17日至18日到港出席見面會兼小惡魔主題攝影會。（網上圖片）

8月31日就有「最強胴體」之稱嘅Julia，以希臘女神形象出席粉絲見面會。（網上圖片）

相信有唔少都睇過Julia嘅作品。（網上圖片）

今年37歲嘅Julia keep得真係幾好。（X@@JULIA2_off）

9月7日至8日仲有青空光加上Miru。（網上圖片）

9月7日至8日仲有青空光加上Miru。（網上圖片）