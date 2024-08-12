Loong9｜冼靖峰3字堅定回應解散之說　又指成員分開發展係有原因

Loong9成員冼靖峰日前（10日）出席婚紗展活動，今次活動他亦特地選了幾首比較甜的歌曲現場演唱。活動上他指身邊的朋友都開始結婚了，冼靖峰接受《香港01》訪問時表示自己對結婚這個詞則感到「很遠」：「因為我未諗咁多住啊，我覺得兩個人要行埋一齊再諗結婚，其實係好多步嘅一樣嘢囉。」他覺得如果要結婚，首先要有很好的經濟基礎才能有下一步計劃。

冼靖峰出席婚紗展活動。(胡凱欣 攝)

冼靖峰覺得如果要結婚，首先要有很好的經濟基礎才能有下一步計劃。(胡凱欣 攝)

近日有報道指冼靖峰默認Loong9成員將會分開發展，冼靖峰被問到此事時，他表示不知道傳言從何而來：「我哋都undergoing緊，做緊啲project，咁我唔知呢啲傳言喺邊度嚟嘅。但係無論發生咩事都好，我哋成班都係緊密聯絡。」

近日有指Loong9的官方發圖，沒有香港成員份。(微博圖片)

近日有指Loong9的官方發圖，沒有香港成員份。(微博圖片)

近日有指Loong9的官方發圖，沒有香港成員份。(微博圖片)

冼靖峰又指Loong9的成員分開發展只是傳言：「會一齊做嘢，只不過依家我哋分開咗兩個地方啫，會一齊做嘢！（唔係解散？會合體？）會！有啱嘅project就會合體。」

冼靖峰又指Loong9的成員分開發展只是傳言。(胡凱欣 攝)

而Loong9早前於專訪時曾透露「團歌」正在準備當中，今次再問冼靖峰時，他同樣表示還在準備中：「究竟我哋係會以點樣嘅分隊出嚟，我哋都未知，係會點組合我哋當中嘅人去做團歌，咁呢個都仲係考慮當中，我知道仲係等公司去同大家講。」

Loong9團歌會以怎樣的形式出歌就還未決定。(胡凱欣 攝)

至於較早前香港成員冼靖峰、黃奕斌及文佐匡曾透露還未跟內地公司簽約，今次再問冼靖峰時，他則表示自己的情況不能代表全部人：「我一個發生咩事唔代表成團人發生咩事，都唔代表Hugo同Sean佢哋係做緊咩囉。」

較早前香港成員冼靖峰、黃奕斌及文佐匡曾透露還未跟內地公司簽約。(梁碧玲 攝)

冼靖峰表示自己的情況不能代表全部人。(胡凱欣 攝)

最後冼靖峰被問到Loong9是否暫時未有解散的打算，他則堅定的回應：「係，冇錯！」

冼靖峰3字堅定回應解散之說。(胡凱欣 攝)