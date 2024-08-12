ANSONBEAN湊Deadpool熱化身「狼人」 吸百萬觀眾睇街頭激鬥

ANSONBEAN化身「狼人」大鬥Deadpool。

美國Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）自上映以來大獲好評，全球票房已逼近10億美元大關，認真勢不可擋！而這股Deadpool熱更觸發了ANSONBEAN的神經，在電影未上畫時已埋手籌劃港版「死侍與狼人武打篇」短片，融合中國武術格鬥，ANSONBEAN化身「狼人」，與武術指導Ace 化身的「Deadpool」互相鬥法，短片共有3集，真功夫加上後期CG特效、找來《填詞L》視覺特效總監梁仲文操刀特效製作、攝影師Quinton拍攝，播映後吸引數百萬觀眾瀏覽，連美國舞蹈家Fik-Shun Stegall、Jean Robert Toussaint與Jennings Brower等網絡名人也留言大讚「Awesome」，非常厲害！

這次是ANSONBEAN自資五位數字的項目，身兼創作、導演兼主演的他，主要是一圓自己Marvel忠粉與武打的慾望，而為了慳上製作費，他與Ace分別在街頭、動漫節與電競場取景，他們又自度招式，更親身上陣，亳不錫身的動作表演，令街頭圍觀的市民嘆為觀止。

昨天ANSONBEAN發佈了短片的結局篇，找來泰妹楊雅文聯合對付Deadpool，有10年武打根底的泰妹為支持Anson義務演出，泰妹說：「佢咁有心機整，都恭喜佢。我一向都想拍呢類武打嘅短片，但係我唔識統籌，同埋未有一個契機畀我，我哋有少少武術底子，可以隨時都喺街度就使出嚟，拍呢類片唔需要過重重難關，唔需要casting、唔需要保持身型 ，純粹拍自己想拍嘅嘢，拍出嚟短短幾秒嘅reels就可以inspire到觀眾，可以表現到自己嘅身手，我都好鍾意、好enjoy。」