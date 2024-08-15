51歲名模上圍縮水驚揭患乳癌 癌細胞轉移至淋巴：已做好心理準備
撰文：TVBS新聞網
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日本知名混血女模梅宮安娜，13日透過IG直播時淚曝罹患乳癌第3期。她指出，5月意外發現右邊乳房變小，就醫檢查後確診罹癌，已開始進行化療並準備動手術。梅宮的父親是資深男星梅宮辰夫，於2019年過世。梅宮透露父親生前總共罹患過6種癌症，因此她早已做好罹癌的心理準備。
《ABEMA NEWS》報導，51歲的梅宮安娜在13日直播時透露，她5月某一天沖澡時，發現右邊乳房變小，與左側差距約一罩杯，讓她感覺不對勁。她到醫院進行超聲波與乳房攝影等檢查後，醫生7月判斷她罹患乳癌中較少見的「浸潤性小葉癌」，期別3A，轉移到右腋下的淋巴。她表示，現在已經開始進行化療，並出現掉髮等副作用，今後預計將動手術切除右胸。
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梅宮安娜的父親是日本資深男星梅宮辰夫，他2019年因慢性腎衰竭過世。梅宮透露，父親36歲就罹患肺癌，進行化療與放射線治療，晚年又罹患前列腺癌、尿管癌等，總共罹患6種癌症。由於她的姑姑也罹癌，她認為梅宮家大概有這樣的遺傳，已經做好心理準備。
梅宮透露，她曾詢問醫生：「我會死嗎？」醫生當時回答「只有神知道」，讓她在直播中感嘆：「說不定我明年就不在了。」
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