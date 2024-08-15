TVB人氣視帝球場被生擒　一舉動令女粉絲結婚嗰晚都無咁興奮過

現年50歲的TVB視帝馬國明，向來非常有觀眾緣，除了在香港受歡迎外，在大灣區有著極高人氣，就算已為「人夫」，但都無減吸引力，加上他個性友善，平易近人，是不少女士心目中的貼地男神。日前，馬國明隨阿叻陳百祥領軍的香港精裝明星足球隊到佛山三水踢友誼賽，人氣極高的他，當然成為球迷頭號集郵目標。

馬國明向來極有觀眾緣。(陳順禎 攝)

馬國明是不少女士心目中男神。（IG@kennethmkm）

有女粉絲近日在社交平台分享成功生擒馬國明的片段。片段中，女粉絲把握開波前的時間，目標明確對準馬國明走到對方身邊，又握手又自拍，並笑指：「我今晚不洗手了」，她還指馬國明超級Nice主動說可以自拍，兩人靠得很近很近，直言：「手都抖了，結婚都沒這麼緊張又興奮過」，更笑說：「今晚睡不著了」，可見心情非常激動。

女粉絲成功捕獲馬國明。（小紅書）

女粉絲見到馬國明好開心。（小紅書）

仲好激動。（小紅書）

成功自拍。（小紅書）

該女粉絲寫道「馬國明說要跟我自拍」：「從他在《回到三國》裡面當男主角就一直喜歡他，喜歡十幾年了啊。昨晚排除萬難去到了馬明身邊，我好激動呀，很緊張地問他能不能握他的手，他好紳士地答應了，還說我們可以自拍，他真人比上鏡減輕太多了。」

粉絲直言結婚都無咁興奮。（小紅書）

馬國明成大家頭號集郵目標。（小紅書）

影完再影。（小紅書）

大曬合照。（小紅書）

大曬合照（小紅書）

女粉絲還大讚馬國明：「50歲的人怎麼還能充滿少年感」。而網民也紛紛留言表示羨慕：「好羨慕」、「別說了，好羨慕，留下了卑微的口水」、「姊妹好羨慕，我的男神啊啊啊啊」，還有網民tag了馬太湯洛雯說：「妳老公好受歡迎」，非常搞笑。

馬國明婚後人氣不減。（IG@roxannetong)