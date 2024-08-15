港姐2024｜178cm楊梓瑤以身高取勝　想同曾志偉拍戲：佢比較搞笑

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行。今日（8月15日）15位候選佳麗以比堅尼泳裝亮相會晤傳媒。15位候選佳麗各有其特別之處與賣點，其中14號楊梓瑤（Amina）就以178cm成為「高人一等」的佳麗。



《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行。今日（8月15日）15位候選佳麗以泳裝亮相會晤傳媒。（陳順禎 攝）

14號楊梓瑤接受《香港01》訪問時，透露自己正在進修「表演」一科，說：「台詞，表演，唱歌。（諗住向藝人方向發展？）拍戲，之後有機會就做演員。（想同邊個合作？）如果有戲拍我就好滿意。」問到有沒有喜歡的影星，她回答：「成龍。因為覺得佢打功夫好犀利，好型。」她透露，自己也在學校學過一點劍法、戲劇等。

《2024香港小姐競選》14號楊梓瑤。（陳順禎 攝）

《2024香港小姐競選》14號楊梓瑤透露自己未拍過拖，即係A0。（陳順禎 攝）

如果入TVB拍劇呢，她直言自己想與總經理曾志偉合作做對手戲！她說：「曾志偉！係咪？因為佢真係好犀利，如果有機會嘅話同佢拍戲。」不過，楊梓瑤似乎對曾志偉就不太了解，竟然不知道他是香港電影金像獎「影帝」及兩屆最佳男配角。問及睇過曾志偉的哪一套作品時，也不甚了解，說：「而家講唔出。佢通常都係主持好犀利，比較搞笑。」有沒有睇過《獎門人》系列？她回答：「唔，我聽過但係我睇香港啲劇集唔係好多。」

《2024香港小姐競選》14號楊梓瑤身高178cm，竟然話想同曾志偉拍戲。（陳順禎 攝）

香港小姐候選佳麗，14號楊梓瑤表示想同曾志偉拍戲。（視覺中國）

問道楊梓瑤的愛情史，身高178cm的她坦言未曾拍過拖，更表示搵男朋友有困難。她說：「因為我好高，所有搵一個高過我或者差唔多高嘅男仔係比較難。（有冇男仔因為身高唔敢追你？）暫時冇喎。最近好忙，因為參選，又要訪問同拍攝。（男朋友一定要高過你？）我覺得差唔多高都OK，高過我最好。（最低要求幾高？）178，因為我178。（177，176得唔得？）如果佢真係好好人，都睇感覺，身高唔係最重要，但係邊個都鍾意高少少。」173cm高呢？她笑了一下，說道：「最好高少少。」