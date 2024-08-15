鄭中基旗下機動娛樂發文話準備出節目　網民第一時間係擔心呢樣嘢

鄭中基（Ronald）月初（3日）突然在社交平台發文宣布因發現經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」而終止合作，隨後再發文表示自己的情緒及健康問題，將完成演唱會後暫停休息。隨即鄭中基所屬的機動娛樂亦發聲明表示何慶湘已離職及機動娛樂亦會繼續營運。而上星期鄭中基於澳門舉行的音樂會，當時他心情極佳，狀態大勇。

鄭中基遵守承諾今天順利完成澳門音樂會，並在音樂會中唱首本名曲《無賴》大顯唱歌功力。（小紅書截圖）

鄭中基（Ronald）日前於社交網宣布與經理人何慶湘終止合作引起廣泛留意。（鄭中基facebook）

機動娛樂發聲明。（資料照片）

今日（15日）機動娛樂在社交平台發文：「Weeeee~又到咗匪夷所思嘅時間啦🥳今次係[醫院之匪夷所思Part2]🤣上次出完片之後都知道大家意猶未盡㗎啦，所以今次繼續收集醫院趣事，無論你係醫生，護士或者院友，或者係睇醫生嗰陣發生嘅事都可以投稿畀我哋㗎😆Ps：辛苦各位醫護人員啦🙇🏻‍♀快啲留言話俾我哋聽。」看來機動娛樂雖然失去湘姐，但仍然無礙運作。

機動娛樂在社交平台發文。(Facebook圖片)

有網民就留言表示支持鄭中基，但亦有網民擔心是否由鄭中基來主持：「問個大家都想問既問題: 係唔係大佬親自拍片講先？」亦有網民覺得應該是由機動娛樂旗下的藝人來主持，因為之前鄭中基表示自己情緒有問題，需要休息一陣子：「大佬話要休息，應該都冇咁快做番主持出片，會唔會係兵工廠六子嚟搞匪夷所思？」雖然未知道今次的節目由誰來主持，但仍然有不少的網民湧躍留言。