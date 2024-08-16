何太怒罵「返你啲仔女度」　何伯低聲下氣：我死跟住你呀！

何太與何伯的「相愛相殺愛情故事」再度成為城中熱話。近日新何太在商場做直播時被要求離開，繼而用粗口怒罵職員，最後更無奈要走入女廁繼續做直播。花生度直線上升！今日（16/8）又有新片，一開始新何太向着鏡頭外大鬧：「咩都係你自己攞嚟，唔係解決問題，下下同我製造問題，你而家算點呀？」



何伯及新何太開直播都受到網民狙擊。（截圖）

未幾，新何太又鬧：「你係咪折墜到要分（瞓）街呀？」之後一把男聲回應：「梗係唔係啦。」原來鏡頭外的是何伯，新何太又說：「咁你點解要咁做法？人哋有道理你就噴出嚟，曬冷出嚟！係咪？曝露自己行蹤！你以後唔好跟住我呀！」何伯又說：「唔跟你跟邊個呀？」新何太繼續說：「返你啲仔女度！！！」何伯：「唔得呀。」場面相當之火爆。

新何太發晒火。（截圖）

何太又說：「咁你點解要咁做法？人哋有道理你就噴出嚟，曬冷出嚟！係咪？曝露自己行蹤！你以後唔好跟住我呀！」何伯又說：「唔跟你跟邊個呀？」（截圖）

之後新何太態度似有軟化，續說：「救唔到你咁多次。」何伯又回應：「我冇仔女㗎我。我死跟住你呀。」突然間新何太又發火，怒罵何伯：「搞到都要死咁濟，都流浪咁濟，你都唔收聲！仲？？？保護自己，吓吓要去？？自己。」何伯又吟沉了幾句，新何太又罵：「你冇用㗎你，唔好出鏡呀你。」新何太又說：「你認真害死人呀你，我救咗你幾多千次。我對你太失望啦，教唔精嘅點解呀？」背後聽到何伯極力解釋，表示自己不再出鏡，但顯然新何太還是非常之生氣。

突然間新何太又發火，怒罵何伯：「搞到都要死咁濟，都流浪咁濟，你都唔收聲！仲？？？保護自己，吓吓要去？？自己。」何伯又吟沉了幾句，新何太又罵：「你冇用㗎你，唔好出鏡呀你。」（截圖）