冼靖峰勤練舞想出跳舞歌　狂操肌視丁子朗為目標：好勤力咁追緊佢

「妙音龍子」冼靖峰（Archie）昨日（17日）現身尖沙咀一個商場的音樂節活動，他在台上以靚聲演繹了四首歌曲《一個人的幸運》、《黑夜不再來》、《無意冒犯》及《那個男人》的韓文版，在場的粉絲都聽出耳油，歡呼聲不斷。原來Archie不是第一次到這個商場表演，他更大讚商場的音響很「正」，果然是熱愛音樂之人，第一時間會先看音響。

「妙音龍子」冼靖峰現身尖沙咀一個商場的音樂節活動。(葉志明 攝)

冼靖峰以靚聲演繹了四首歌曲《一個人的幸運》、《黑夜不再來》、《無意冒犯》及《那個男人》的韓文版。(葉志明 攝)

Archie在接受《香港01》訪問時表示再回到這個商場唱歌感覺不同：「出道嘅時候仲未有自己的作品，連第一首派台歌都未出，咁去到今日喺呢度唱嘅歌已經有我自己幾首嘅派台作品，亦都好開心唱返啲喺我音樂旅程上面對我好重要嘅一啲歌。」他認為今日所唱的四首歌曲都是對他很重要的歌。

冼靖峰接受《香港01》訪問表示再回到這個商場唱歌感覺不同。(葉志明 攝)

冼靖峰認為所唱的四首歌曲都是對他很重要的歌。(葉志明 攝)

粵劇泰斗阮兆輝即將舉行原創南音沉浸式音樂會，並將會邀請Archie合作，Archie被問到今次要挑戰粵劇南音會否覺很有難度，他表示難度在「腔口」：「唱流行曲個腔同唱南音個腔口唔一樣，第二就係個拍子，因為流行曲我哋有唔同嘅拍子，絕大部分流行曲pop都可能on four嘅，但佢南音可能七拍嘅。咁我哋點樣分布呢，點樣玩啲字呢，流行曲點樣處理啲字同埋南音點樣處理啲字呢，係一個大挑戰。」

粵劇泰斗阮兆輝即將舉行原創南音沉浸式音樂會，並將會邀請Archie合作。

冼靖峰表示粵劇南音難度在「腔口」。(葉志明 攝)

Archie更透露阮兆輝傳授了很多東西給他，亦大讚他是一位很平易近人的前輩：「因為我仲要打板啊，有個打板嘅樂器（南音嘅樂器），所以輝哥都教咗我點做。因為要玩到個樂器都唔簡單，仲要再唱南音。」

冼靖峰大讚阮兆輝是一位很平易近人的前輩。(葉志明 攝)

Archie在台上被主持人提到其他日子也有《聲夢》的朋友到場表演，他則指自己負責「勁歌」，《聲夢》朋友們則負責「熱舞」。被問到為什麼只負責勁歌時，他就表示自己的舞技仍未夠班：「暫時未得，得嘅話我就會出首跳舞歌，就跳得好勁。一直搵跳舞老師學緊，跳舞老師都好honest講，其實都仲要一段時間。由根基開始打起，我去到25、26歲先嚟學，佢話好多人10幾歲就開始學，所以佢話有困難，但佢有信心教到我。」Archie在跳舞路上雖然起步比較遲，但他仍然懷着一股熱誠去學習，希望自己得到進步。

冼靖峰指自己負責「勁歌」，《聲夢》朋友們則負責「熱舞」。(葉志明 攝)

今日穿得比較「性感」的Archie早前提到自己健身有明顯的成績，被問到是否愈見成果，他笑言「有少少」，但就拒絕再露多一點：「我同教練達成咗個共識，應該今年年尾就ready。當然唔可以（show），一show就要最好睇。」他堅持要在最好的狀態下才肯脫去上衣「騷肌」。被問到當操練到有成績，會否像好友丁子朗般大方展示時，他就笑着說：「佢真係更加犀利，佢做咗好多年㗎啦，所以佢肌肉量高，我呢啲啱啱開始點同佢比啫，但我好勤力咁追緊佢。」他說到之後有成果時，可能就會在社交平台大曬肌肉照，讓粉絲一飽眼福。