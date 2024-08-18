中年好聲音3｜顏米羔與朋友組「米羔幫」？ 支嚳儀避談放暗箭傳聞

《中年好聲音3》137位入圍參賽者今日（18/8）齊集TVB電視城大曬冷。他們會分為大灣區、新馬區、全球好聲音及香港區4大組別，其中香港區參賽者更被分為顏值擔當、唱家班、唱將及SUPER Senior數個類別。

《中年1&2》歌手支嚳儀和顏米羔出席《中年好聲音3》記者會。（梁碧玲 攝）

《中年1&2》歌手支嚳儀和顏米羔接受《香港01》訪問時也表示從參賽者之中睇到昔日的自己。顏米羔表示不少朋友都沒有通知他會參賽，說：「唔聲唔聲，今日就撞返啲朋友。」支嚳儀也說：「最令人印象深刻嘅係Super Senior，佢哋抱住Super Junior嘅心態嚟參加，有一位已經80歲。我都希望我80歲仲抱住呢個初心同埋勇氣。」顏米羔表示有將近10位都是認識。

顏米羔有不少朋友參加《中年好聲音3》。（梁碧玲 攝）

顏米羔也寄語：「要記得自己點解喺個台上面，比賽一定有壓力。」支嚳儀分享減壓tips：「要搵途徑紓壓，同埋可以睇返自己嘅playback，例如寫低咩位要換氣會好啲。」她也表示睇好朱麗萍：「唱到曾生喊晒嗰位，我覺得佢用晒所有人生嘅故事去唱。」

對於早前報道指支嚳儀「放暗箭」打壓「中1生」，她接受訪問時就表示不作評論。（梁碧玲 攝）

早前有報道指支嚳儀「放暗箭」打壓「中1生」，她接受訪問時就表示不作評論，說道：「都答咗好多次，多謝大家關心。」顏米羔笑言：「咩新聞呀？我唔知。」支嚳儀又笑言：「哈哈，假新聞唔需要知。」