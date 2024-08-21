蔡俊彥自爆出國比賽全自費半年已花逾5萬　為慳錢唔約朋友食飯

蔡俊彥早前因評述奧運賽事而人氣急升，更獲邀出席活動賺真銀，應該都可以「幫補」少少零用錢。（資料圖片）

港隊劍擊運動員蔡俊彥昨日（20日）喺社交平台，列出自己一年出國比賽嘅費用，當中嘅機票、酒店、飲食及比賽報名費全部都要自費，半年已花逾5.5萬元，由於蔡俊彥嘅「成年隊」月薪每月為7,130元。由列表所見，最高開支係今年1月法國世界盃分站賽，5日住宿連機票花費 12,000元；而為咗慳錢，佢採取「唔出街搵朋友食飯，三餐喺體院食」，成功令成宿費為0元，但喺扣除支出後，每月只有約2,521元，每日83元。

蔡俊彥列出自己上半年出國比賽嘅花費而引起熱議。

但有關帖文已刪除。

唔少網民都十分驚訝連報名費、機票都要自費，並謂如果再加埋物理治療等費用，根本係難上加難，但蔡俊彥就話體院有提供醫療等資助，並解釋一般項目中，在香港排1至4名的運動員可獲資助，第5至12名的運動員則要自費。蔡俊彥之後澄清不是其個人情況「只是希望大家關注到部分隊友會遇到的情況」，其後更清空Threads所有帖文。

為咗慳錢，蔡俊彥平時三餐都喺體院解決。（資料圖片）

根據現時體院「成年隊」類別運動員，每月標準資助額為7,130元，一年為85560元。條件最低要求是要在國際成年比賽中名列前2/3名次，或按個別體育總會較高的達標要求，或現役青少年甲/青少年乙組別之受助人首年晉升為成年隊。