AK睇郭富城即變小粉絲 拒評193事件：望佢經一事蔡一智

AK 今日（22日）以白馬王子造型出席彩妝品牌活動，獲大批生粉到場支持。他接受訪問時笑言做完演唱會後，都要接job養家，加上侄仔即將入學，望以「AK助學基金」令小朋友有更好教育。AK又透露自從侄仔出現後，令家人之間聚會變多，問到湊小朋友會否比開騷攰，他說：「開騷攰啲，因為我都無真正湊佢，我負責玩，佢一喊我就交返俾佢媽媽。」AK又謂媽媽未有催婚，自己目標係40歲左右做爸爸，因為唔想同小朋友有太中距離，但一講到生仔package 要有樓，AK即轉軚話要50歲。「都真係好遠，因為香港樓價好貴。」他之後更公開向老闆爭取宿舍。

提到大表哥生日引黑圖戰，AK表示自己向來都唔會引戰，但亦都一直有嘢揸手。（陳順禎攝）

AK透露接下來將會有團歌與小組歌推出，但小組歌不包括大家都十分期待嘅Ian。「今次小組都幾有火花，因為會跳一個幾新嘅舞種，希望到時大家會鍾意。（有無啲成員跳得唔叻？）大家都食過下夜粥，所以應該唔使補課。」

AK造星前曾答應Sunny Wong 做郭富城演唱會dancers，但後來因要飛美國《造星》因而推卻了，成了人生小遺憾。（陳順禎攝）

AK昨晚抽空去睇郭富城演唱會，一講到呢位影響自己甚多嘅偶像，AK即時小粉絲上身。「我係第一次咁近距離見佢，以前做dancers時淨係喺排舞室外見過佢，入行後好似未見過佢，佢真係狀態keep 得好好，好值得我學習，希望好似佢咁一直跳落去、對舞台、舞蹈咁有熱誠。」AK又笑稱喺後台爭取時間與對方說話，獲對方一句「嗯，我哋影相」令自己十分明白平時生粉嘅心情。

AK表示完成演唱會後，有成功增到磅。（陳順禎攝）

提到193交通意外，AK表示不便評論太多。「知佢心情一定有影響，for 自己來講，自己揸車都會小心啲，我平時又好少同佢講車，又未試過坐佢車。呢次最緊要係人無事，希望佢都經一事蔡一智。」