江美儀上梁思浩YT節目　吳家樂講TVB壞話即割蓆：公司唔係咁小氣

江美儀今日（22/08）出席《2024年香港小姐競選》，席間談及外景拍攝時的花絮，表示與邵初及三位候補佳麗出外景時又玩又食，相當愉快。她說：「可能係建立咗關係，所以我覺得佢哋三個愈嚟愈靚，我真係要讚吓佢哋三個真係好聰明，同埋佢哋好肯學，講啲咩要注意嘅時候佢哋好快就改善到。」

江美儀今日（22/08）出席《2024年香港小姐競選》。（陳順禎 攝）

問起今屆心水，美儀姐直言與她出外景的三位會包辦冠亞季軍。她說：「13號（程姜月）直頭可以入行，佢比較成熟處理事比較圓滑。（邊個係三甲？）冠亞軍攞晒！冠軍係10號，因為佢國際視野比較廣啲，吳芷晴，我哋幫佢改個花名叫『唔知情』，哈哈！因為佢喺外國讀咗唔同學位，所以佢睇嘢係另一個層次。」她表示亞軍會是13號，而季軍就是1號。

江美儀今日（22/08）出席《2024年香港小姐競選》。（陳順禎 攝）

美儀姐表示，近來忙於直播帶貨。他說：「上次幫一個海味舖做帶貨，都賣咗幾百萬，都幾fast money。」她表示，帶貨也相當講究技巧，要讓人知道貨物真的是值得的。她說：「同埋間海味舖都係一個老字號。（美儀姐成日幫襯？）唉，邊度食得起，我哋蜜棗就有，哈哈哈。（蜜棗都可以好貴！）我哋只係賣$9.9，哈哈哈！」

不少網民都期待江美儀再拍劇，受訪時她透露洽談中：「如無意外，希望年底可以開工。」

江美儀透露有望年底拍劇。（陳順禎 攝）

近來江美儀登上梁思浩的YouTube節目當記者表示節目中曾講及TVB的壞話時，美儀姐就非常肯定的說：「我冇！嗱，你搞錯咗，嗰個唔係我，係吳家樂啫，哈哈。我仲喺呢一間公司，我覺得唔可以咁樣做嘅。（驚唔驚有影響？）所以佢一講，我咪坐開囉，哈哈哈！不過我覺得冇所謂嘅，公司唔係咁小氣。始終網絡世界都要有流量，我去學習，我今次去先知咩叫hashtag。其實我哋講娛樂嗰個節目，一晚都有五千人睇。」