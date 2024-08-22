劉德華巡唱杭州站公開勸架　溫柔語氣安撫粉絲：看演唱會就開心哦

天王劉德華目前正忙着《今天…is the Day巡迴演唱會》所經的每一站都吸引不少粉絲捧場。而繼在南京站他極為擔心被保安抬走的粉絲之後，近日在杭州站他更化為和事佬為保安與粉絲間起衝突而勸架，高情商發言獲不少網民激讚。

劉德華正舉行《今天…is the Day巡迴演唱會》。（視覺中國）

劉德華的演唱會會可謂一票難求，所以能買到門票的粉絲都相當開心。而在南京站時因有粉絲突衝出來與他握手，令到保安人員相當之緊張，隨即就動用多人將該名粉絲抬走，而他眼見後都非常擔心這名粉絲，更公開表示：「等一下，不要這樣抬，先讓他站起來，慢慢喔！」更中一度中斷演唱會，跟進後台關心這名粉絲，暖心的舉動令粉絲們都為之感動。

南京站有粉絲被保安抬走。（微博圖片）

而這種突發事件近日亦在杭州站出現，在演唱會過程中，因有粉絲走出原位置而與保安人員發生小衝突，當下劉德華就眼見，於是在台上公開勸架，用溫柔的語氣表示：「來看演唱會就開心哦，不要發了哈，找個位置坐一下，我看到你。我不要你生氣，來坐下，他們（保安人員）的工作，我們娛樂，哈哈好不好。ok開心哦，因為他們的職責要一定要看着好，那你們不要跑來跑去瘋那麼三秒，你們剛才不是跟我說了嗎？當人家叫你回去我們就回去，好不好，ok。」耐心溫柔的勸解相當有效，最後大家都相安無事。

保安與粉絲有小衝突。（小紅書圖片）

劉德華台上勸架。（微博圖片）

除了在舞台上演唱外，還不時要公開維持秩序，不少網民都表示不容易呀，而且勸解亦能盡現高情商一面，難怪這麼多年來都深受大家的喜愛。