何太認真表達意見被網民指係瘋言瘋語系列　原來想鋪路做演員？

《東張西望》月前成功捧紅何伯與何太成為網紅，何氏夫婦的話題度依然未減，更不時在社交平台開直播與大家見面聊天。短短3個月何氏夫婦就由不少網民同情至今成為「過街老鼠」，人人喊打。一開始時，何氏夫婦都會在鏡頭前大曬恩愛，表示風雨同路。未幾，何太的真面目就逐漸現形，不時在直播中凶狠責難何伯，更揚言要離婚及趕何伯「出街瞓」。



何太於直播時對何伯時而甜蜜時而凶狠，形象「百變」，令人無所適從。(直播截圖)

何太不滿何伯向網民透露行蹤。（影片截圖）

最近何氏夫婦差不多每天都要開直播，昨日（20日）才被網民於社交平台上載了幾張照片，相中見何氏夫婦甜蜜現身於「房署總部」，未知是否與房署商討公屋單位加名的事宜。去完房署總部何氏夫婦於屯門一屋苑開直播時被保安禮貌地驅趕，於是輾轉到了輕鐵月台繼續直播，但就被指疑似觸犯法例。

結果何太又被保安驅趕。(直播截圖)

聲稱「流離失所」的何氏夫婦晚上繼續於一公園做直播，有網民提及到叫何太去當演員，而何太就這樣回應：「即係我唔鍾意拍戲，真係㗎！除非畀部戲我，即係個角色好好，而且片酬又好高，我先會嘗試。如果叫我做啲小演員，我絕對唔做。因為點解呢，費時嘥時間啊！」

聲稱「流離失所」的何氏夫婦晚上繼續於一公園做直播。(直播截圖)

有網民提及到叫何太去當演員，而何太就這樣回應。(直播截圖)

何太前言不對後言，被網民指又是「瘋言瘋語」系列，因為上一句才說自己不喜歡拍戲，下一句就推翻自己。還是其實她一直在等一個機會，等人來找她演戲，為自己的演藝事業鋪路？